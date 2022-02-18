"С открытым сердцем и без политики": в центре Киева прохожим подарили 5 тысяч тюльпанов

На Майдане Независимости в Киеве прошла необычная акция: всем прохожим вручали тюльпаны. Всего подарили 5 тысяч цветов. Главная особенность в том, что все организовали без политических партий, организаций, рекламы и прочего.

Украинские активисты собрались вместе, чтобы подарить радость киевлянам и гостям города в непростой для страны период. Инициатор идеи — Денис Копылов, украинский фотограф, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом в своем Facebook рассказал президент Ukraine Digital OOH Alliance Вадим Руденко.

"Я спонтанно подумал, что нужно подарить 5 тысяч цветов. Я люблю, чтобы в идеях было много смысла. Я считаю, что у нас будет счастливая страна, когда каждый человек будет любить страну, в которой он живет", — сказал Копылов во время акции.

Организаторы вышли на Майдан Независимости с охапками цветов и дарили их всем, кто проходил мимо. Также подходили к водителям автомобилей, которые останавливались, чтобы посмотреть, что же происходит. Акция вызвала много улыбок и море позитивных эмоций у прохожих.

"Мы хотим предложить украинцам меньше думать о плохом, об угрозах войны, и больше концентрироваться на позитиве. Настраивайте на позитив себя и свое окружение", — рассказал о смысле акции президент Ukraine Digital OOH Alliance Вадим Руденко, который также принимал участие в организации.

Каждый человек может подарить другим людям радость, считает Копылов. Он посоветовал начинать с себя: если человек считает, что красивый, любимый, то и все вокруг станет таким же.

"Я не понимаю, когда говорят, что "вот, Украина плохая". Я считаю, Украина идеальна!" — уверен фотограф.

Организаторы акции хотели своим поступком настроить (хотя бы прохожих) людей на радость, любовь и счастье. И, похоже, что у них получилось.