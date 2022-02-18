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"С открытым сердцем и без политики": в центре Киева прохожим подарили 5 тысяч тюльпанов
На Майдане Независимости в Киеве прошла необычная акция: всем прохожим вручали тюльпаны. Всего подарили 5 тысяч цветов. Главная особенность в том, что все организовали без политических партий, организаций, рекламы и прочего.
Украинские активисты собрались вместе, чтобы подарить радость киевлянам и гостям города в непростой для страны период. Инициатор идеи — Денис Копылов, украинский фотограф, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Об этом в своем Facebook рассказал президент Ukraine Digital OOH Alliance Вадим Руденко.
Организаторы вышли на Майдан Независимости с охапками цветов и дарили их всем, кто проходил мимо. Также подходили к водителям автомобилей, которые останавливались, чтобы посмотреть, что же происходит. Акция вызвала много улыбок и море позитивных эмоций у прохожих.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы хотим предложить украинцам меньше думать о плохом, об угрозах войны, и больше концентрироваться на позитиве. Настраивайте на позитив себя и свое окружение", — рассказал о смысле акции президент Ukraine Digital OOH Alliance Вадим Руденко, который также принимал участие в организации.
Каждый человек может подарить другим людям радость, считает Копылов. Он посоветовал начинать с себя: если человек считает, что красивый, любимый, то и все вокруг станет таким же.
Организаторы акции хотели своим поступком настроить (хотя бы прохожих) людей на радость, любовь и счастье. И, похоже, что у них получилось.