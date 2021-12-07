Самопровозглашенная «полиция нравов». Как праворадикалы воюют против Киева

«Свободно разгуливающие по городу банды неонацистов избивают несогласных, крушат магазины и кафе» — очень часто именно так российские пропагандисты описывают Киев. Это часть гибридной агрессии. Украина могла бы противостоять ей гораздо успешнее, если бы не один факт… Полулегальные и неизвестно кем контролируемые праворадикальные группировки, которые материализуют российские фейки.

Таких «патриотических» организаций десятки. В кавычках — поскольку их деятельность никак не связана ни с развитием, ни с обороной Украины. В основном это виртуальные ГОшки без офисов и ячеек, без сайтов и финотчетности. Все как одна состоят из молодых людей крепкого телосложения и правых взглядов: борются против национальных и сексуальных меньшинств, левой или умеренной идеологии, наркотиков, выступают за здоровый образ жизни и традиционные семейные ценности. Но это в теории. На практике их деятельность выливается в физическое насилие и разбой. Группировки проводят силовые акции, постоянно набирают людей, «подогревают» общество с помощью телеграмм-каналов. В ноябре радикальные силы перешли в наступление на Киев.

6 ноября 2021 года они атаковали известный бар на Подоле «Хвильовий». «Около 6 человек, многие из которых были несовершеннолетними, заблокировали вход во двор бара. Они скандировали расистские и гомофобные лозунги, обрисовывали стены символикой российских террористических организаций и бросали в команду бара петарды, дымовые шашки, муку и яйца», — сообщили в «Хвильовом». Полиция остановить беспорядки не пыталась. Праворадикалы пришли снова 9 ноября — повторно обрисовали стены во дворе. В течение недели группы людей от 10 до 20 человек блокировали работу заведения. Бездействие полиции привело к новому погрому. Вечером 26 ноября, когда в баре были посетители и играли иностранные диджеи, порядка 25 неизвестных разнесли мебель и окна, побили охрану и посетителей дубинками, распыляли слезоточивый газ, скандировали «white power», «смерть пид**ам» и др.

Последствия погрома, фейсбук-страница «Хвильового»

О погроме было известно заранее — праворадикалы открыто анонсировали его через телеграмм-каналы, что не помогло полиции предотвратить беззаконие. «Когда одна девушка вызвала полицию, ей сказали: когда станете адекватной, тогда перезвоните», — пишет Хмарочос. В итоге наряд приехал спустя 20 минут после нападения. 12 участников погрома задержали, но вскоре всех отпустили. 29 ноября команда «Хвильового», их посетители и сторонники пикетировали здание МВД с требованием уволить и привлечь к ответственности главу Подольского управления полиции Павла Василенко за «бездеятельность и покрывание преступности» и возобновить безопасность в столице.

Акция против «ультраправого террора» у здания МВД, фото из открытых источников

Кроме «Хвильового» радикалы атаковали клубы Closer и K41. Организовали налеты радикальные организации «Национального сопротивления» и «Основа будущего». Правый телеграмм-канал «Катарсис» с 25 тысячами подписчиков назвал это «Крестовым походом против наркоманов». Говоря о целях «акции», лидер «Основы будущего» Евгений Карась назвал посетителей этих заведений «тусовкой либералов, трансвеститов, мутантов, трансгендеров, пид***асов, зоофилов и прочей чепушней», которая, по его мнению, употребляет наркотики и этим делает Подол непригодным для жизни: «Они хотели сделать из Подола кластер мутантов. Мы немного поправили эту ситуацию… Мы им просто пьем кровь. Мы наводим резонанс».

ГО «Национальное сопротивление» было основано в апреле 2019 года. Лидер — Алексей Свинаренко по прозвищу Сталкер. Широко известен нападениями на мирные акции, активистов и журналистов. Распространяет в Фейсбуке расистские высказывания вроде «Украина для украинцев». Летом 2020 года публично угрожал организаторам и участникам КиевПрайда, которых он называет «леволиберальными ублюдками». В марте 2021 года вместе с дружками Свинаренко напал на участниц Марша за права женщин в Киеве. В июле 2021 года вместе с россиянином Михаилом Шаланкевичем по кличке Ганс напал на фотокорреспондента «Букв» — боевикам не понравилась его прическа.

Алексей Свинаренко (слева) и Михаил Шаланкевич (справа), фото из открытых источников

Ганс — известный в России нацист, входил в состав группировки покойного Максима Марцинкевича по кличке Тесак. В 2018 году был осужден за разбой и хулиганство на 6 лет, но отпущен из зала суда. Последние два года живет в Киеве. Не работает, официального дохода не имеет. За атаку на фотокорреспондента получил условное наказание, причем по самой мягкой статье из возможных — «хулиганка» вместо насилия против журналиста или препятствования журналистской деятельности.

ГО «Основа будущего» — молодежное крыло общественно-политического движения «Общество будущего». Партия создана на базе известной группировки «С14». Она существовала с 2011 года и внесена в базу мониторинга Международного интернет-ресурса TRAC, который ведет учет террористических организаций. «Основа будущего» сотрудничает с другими националистическими организациями, проводит акции, кошмарит неугодных вроде «Хвильового». Организацию и ее лидера Евгения Карася не раз обвиняли в сотрудничестве с СБУ. Об этом говорили активисты и даже экс-министр МВД Арсен Аваков. По его словам, Карась и его ребята, «прикрываясь правильными лозунгами и в определенной связке с сотрудниками СБУ, реализовывали очень неблаговидные дела». Карась эти обвинения отрицает, как и то, что «С14», а ныне «Основа будущего» имеет централизованное финансирование. Он заявлял, что на существование партии необходимо $50-60 тысяч в месяц. Эти деньги якобы переводят неназванные члены партии и сторонники.

«Национальное сопротивление», «Основа будущего» и подобные организации занимаются и «коммерческой деятельностью». Нападения на бары и мирные акции — своего рода реклама, показательные выступления. Самых активных и агрессивных нанимают титушками. Спортивные парни на политических акциях, участники рейдерских захватов в балаклавах на головах, налетчики на бары — зачастую одни и те же люди. Кроме политики, их услуги пользуются широким спросом у застройщиков. «Эти организации так или иначе завязаны на сотрудничестве с некоторыми отделами полиции и определенными застройщиками. Есть в разных районах Киева, в том числе на Левом берегу, конфликты вокруг застройки. Когда идешь по улице, видишь забор, который охраняет не охранная контора, а какие-то чуваки в худи и куртках — абсолютно непонятная мутная охрана. Как правило, эта охрана — представители «Традиции и порядка», «Основы будущего» или других организаций… Это определенная мафиозная история, которая связана с застройщиками, с определенными коррумпированными нелюстрированными полицейскими и бандитами, которые прикрываются традиционными ценностями. Представляются неонацистами, ультраправыми или консерваторами, но являются ли они такими — хороший вопрос. Это конфликт с бандитами, которые пытаются создать определенный имидж борьбы идеологий. Я не думаю, что тут есть политический конфликт, я думаю, тут есть финансовый конфликт между бандитами и гражданским обществом», — говорит в интервью Новому времени совладелец «Хвильового» Андрей Яновский.

Радикальные организации свое «наемничество» скрывают, однако vesti.ua сумели раздобыть «прайс» на политические услуги. Нападение на офис партии — от $10 тысяч. Забросать политика мукой, зеленкой или яйцами — от $5 тысяч. «В таких мероприятия участвуют до 20 «активистов». Каждый из них в среднем обходится заказчику в $300», — пишет издание.

Евгений Карась, фото из открытых источников

Лидер «С14» Карась зигует (в центре), фото из открытых источников

Представители «Основы будущего» на стройплощадке на ул. Котельникова, Фейсбук организации

Помимо финансовой поддержки за группировками «Национальное сопротивление» и «Основа будущего» стоит серьезный медийный ресурс. Освещением их деятельности, а также вербовкой новых членов занимается вышеупомянутый телеграмм-канал «Катарсис», а также созданный Свинаренко канал «Вольер», который ведет «базу антифашистов, анархистов и другой левой сволочи, созданную для улучшения их идентификации». Там публикуют фотографии и персональные данные «мишеней» для нападений праворадикалов. «Хотя в канале отмечают, что «никого не призывают к насилию», риторика публикаций свидетельствует о другом: речь идет о «физическом влиянии», замечаниях о целесообразности «ликвидации» или «неликвидации» отдельных людей. Публикуют в канале и видео, где преследуют и забрызгивают слезоточивым газом тех, чьи фотографии размещены в «Вольере», — пишет Центр прав человека Zmina.

Контент телеграмм-канала «Вольер»



Контент телеграмм-канала «Катарсис»

Контент телеграмм-канала «Вольер»

Совокупно «Вольер», «Катарсис» и дружественные им телеграмм-каналы вроде «Детектор грантов» охватывают аудиторию свыше 30 тысяч человек. В марте 2020 года ряд правозащитных организаций обратились к руководству Главного управления Нацполиции с просьбой дать правовую оценку деятельности «Вольера» и его администраторов. Однако канал до сих пор существует. Больше того, 27 ноября он опубликовал пост Свинаренко с данными новой «мишени» — Павла Бондаренко, одного из создателей бара «Хвильовий».

Новая «мишень» для атак радикалов

Деятельность праворадикальных группировок зачастую переходит границы закона, но при этом остается незамеченной правоохранительной системой. Под предлогом борьбы с идеологическими противниками они крушат легальный бизнес, избивают людей, возвращают Киев в 90-е, когда при виде коротко стриженных парней в спортивных костюмах в спешке переходили улицу. Они создают сюжеты для российских новостей, подыгрывая повестке Кремля о неонацистских погромах в Киеве. Это их усилиями Украина в глазах Запада превратилась в самую маргинализированную страну Европы.

Для Украины пещерный расизм и гомофобия проблема не только этическая, но и экономическая. По логике праворадикалов, любой бизнес может стать «не таким» и подвергнуться атаке. Как государству привлекать инвестиции, если оно не способно защитить их от оголтелой толпы, которая почему-то решила вершить правосудие? Каждый гражданин Украины имеет базовое право на безопасность, каких бы взглядов он ни придерживался. Каждый имеет базовое право посещать любые бары и не бояться быть за это избитым или залитым газовым баллончиком. Для борьбы с преступностью, в том числе в сфере оборота наркотиков, есть правоохранительные органы. Конституция Украины не предусматривает деятельность «полиции нравов» и уж тем более не возлагала эту функцию на праворадикалов.