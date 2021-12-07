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Самопровозглашенная «полиция нравов». Как праворадикалы воюют против Киева
«Свободно разгуливающие по городу банды неонацистов избивают несогласных, крушат магазины и кафе» — очень часто именно так российские пропагандисты описывают Киев. Это часть гибридной агрессии. Украина могла бы противостоять ей гораздо успешнее, если бы не один факт… Полулегальные и неизвестно кем контролируемые праворадикальные группировки, которые материализуют российские фейки.
Таких «патриотических» организаций десятки. В кавычках — поскольку их деятельность никак не связана ни с развитием, ни с обороной Украины. В основном это виртуальные ГОшки без офисов и ячеек, без сайтов и финотчетности. Все как одна состоят из молодых людей крепкого телосложения и правых взглядов: борются против национальных и сексуальных меньшинств, левой или умеренной идеологии, наркотиков, выступают за здоровый образ жизни и традиционные семейные ценности. Но это в теории. На практике их деятельность выливается в физическое насилие и разбой. Группировки проводят силовые акции, постоянно набирают людей, «подогревают» общество с помощью телеграмм-каналов. В ноябре радикальные силы перешли в наступление на Киев.
6 ноября 2021 года они атаковали известный бар на Подоле «Хвильовий». «Около 6 человек, многие из которых были несовершеннолетними, заблокировали вход во двор бара. Они скандировали расистские и гомофобные лозунги, обрисовывали стены символикой российских террористических организаций и бросали в команду бара петарды, дымовые шашки, муку и яйца», — сообщили в «Хвильовом». Полиция остановить беспорядки не пыталась. Праворадикалы пришли снова 9 ноября — повторно обрисовали стены во дворе. В течение недели группы людей от 10 до 20 человек блокировали работу заведения. Бездействие полиции привело к новому погрому. Вечером 26 ноября, когда в баре были посетители и играли иностранные диджеи, порядка 25 неизвестных разнесли мебель и окна, побили охрану и посетителей дубинками, распыляли слезоточивый газ, скандировали «white power», «смерть пид**ам» и др.
О погроме было известно заранее — праворадикалы открыто анонсировали его через телеграмм-каналы, что не помогло полиции предотвратить беззаконие. «Когда одна девушка вызвала полицию, ей сказали: когда станете адекватной, тогда перезвоните», — пишет Хмарочос. В итоге наряд приехал спустя 20 минут после нападения. 12 участников погрома задержали, но вскоре всех отпустили. 29 ноября команда «Хвильового», их посетители и сторонники пикетировали здание МВД с требованием уволить и привлечь к ответственности главу Подольского управления полиции Павла Василенко за «бездеятельность и покрывание преступности» и возобновить безопасность в столице.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме «Хвильового» радикалы атаковали клубы Closer и K41. Организовали налеты радикальные организации «Национального сопротивления» и «Основа будущего». Правый телеграмм-канал «Катарсис» с 25 тысячами подписчиков назвал это «Крестовым походом против наркоманов». Говоря о целях «акции», лидер «Основы будущего» Евгений Карась назвал посетителей этих заведений «тусовкой либералов, трансвеститов, мутантов, трансгендеров, пид***асов, зоофилов и прочей чепушней», которая, по его мнению, употребляет наркотики и этим делает Подол непригодным для жизни: «Они хотели сделать из Подола кластер мутантов. Мы немного поправили эту ситуацию… Мы им просто пьем кровь. Мы наводим резонанс».
ГО «Национальное сопротивление» было основано в апреле 2019 года. Лидер — Алексей Свинаренко по прозвищу Сталкер. Широко известен нападениями на мирные акции, активистов и журналистов. Распространяет в Фейсбуке расистские высказывания вроде «Украина для украинцев». Летом 2020 года публично угрожал организаторам и участникам КиевПрайда, которых он называет «леволиберальными ублюдками». В марте 2021 года вместе с дружками Свинаренко напал на участниц Марша за права женщин в Киеве. В июле 2021 года вместе с россиянином Михаилом Шаланкевичем по кличке Ганс напал на фотокорреспондента «Букв» — боевикам не понравилась его прическа.
Ганс — известный в России нацист, входил в состав группировки покойного Максима Марцинкевича по кличке Тесак. В 2018 году был осужден за разбой и хулиганство на 6 лет, но отпущен из зала суда. Последние два года живет в Киеве. Не работает, официального дохода не имеет. За атаку на фотокорреспондента получил условное наказание, причем по самой мягкой статье из возможных — «хулиганка» вместо насилия против журналиста или препятствования журналистской деятельности.
ГО «Основа будущего» — молодежное крыло общественно-политического движения «Общество будущего». Партия создана на базе известной группировки «С14». Она существовала с 2011 года и внесена в базу мониторинга Международного интернет-ресурса TRAC, который ведет учет террористических организаций. «Основа будущего» сотрудничает с другими националистическими организациями, проводит акции, кошмарит неугодных вроде «Хвильового». Организацию и ее лидера Евгения Карася не раз обвиняли в сотрудничестве с СБУ. Об этом говорили активисты и даже экс-министр МВД Арсен Аваков. По его словам, Карась и его ребята, «прикрываясь правильными лозунгами и в определенной связке с сотрудниками СБУ, реализовывали очень неблаговидные дела». Карась эти обвинения отрицает, как и то, что «С14», а ныне «Основа будущего» имеет централизованное финансирование. Он заявлял, что на существование партии необходимо $50-60 тысяч в месяц. Эти деньги якобы переводят неназванные члены партии и сторонники.
«Национальное сопротивление», «Основа будущего» и подобные организации занимаются и «коммерческой деятельностью». Нападения на бары и мирные акции — своего рода реклама, показательные выступления. Самых активных и агрессивных нанимают титушками. Спортивные парни на политических акциях, участники рейдерских захватов в балаклавах на головах, налетчики на бары — зачастую одни и те же люди. Кроме политики, их услуги пользуются широким спросом у застройщиков. «Эти организации так или иначе завязаны на сотрудничестве с некоторыми отделами полиции и определенными застройщиками. Есть в разных районах Киева, в том числе на Левом берегу, конфликты вокруг застройки. Когда идешь по улице, видишь забор, который охраняет не охранная контора, а какие-то чуваки в худи и куртках — абсолютно непонятная мутная охрана. Как правило, эта охрана — представители «Традиции и порядка», «Основы будущего» или других организаций… Это определенная мафиозная история, которая связана с застройщиками, с определенными коррумпированными нелюстрированными полицейскими и бандитами, которые прикрываются традиционными ценностями. Представляются неонацистами, ультраправыми или консерваторами, но являются ли они такими — хороший вопрос. Это конфликт с бандитами, которые пытаются создать определенный имидж борьбы идеологий. Я не думаю, что тут есть политический конфликт, я думаю, тут есть финансовый конфликт между бандитами и гражданским обществом», — говорит в интервью Новому времени совладелец «Хвильового» Андрей Яновский.
Радикальные организации свое «наемничество» скрывают, однако vesti.ua сумели раздобыть «прайс» на политические услуги. Нападение на офис партии — от $10 тысяч. Забросать политика мукой, зеленкой или яйцами — от $5 тысяч. «В таких мероприятия участвуют до 20 «активистов». Каждый из них в среднем обходится заказчику в $300», — пишет издание.
Помимо финансовой поддержки за группировками «Национальное сопротивление» и «Основа будущего» стоит серьезный медийный ресурс. Освещением их деятельности, а также вербовкой новых членов занимается вышеупомянутый телеграмм-канал «Катарсис», а также созданный Свинаренко канал «Вольер», который ведет «базу антифашистов, анархистов и другой левой сволочи, созданную для улучшения их идентификации». Там публикуют фотографии и персональные данные «мишеней» для нападений праворадикалов. «Хотя в канале отмечают, что «никого не призывают к насилию», риторика публикаций свидетельствует о другом: речь идет о «физическом влиянии», замечаниях о целесообразности «ликвидации» или «неликвидации» отдельных людей. Публикуют в канале и видео, где преследуют и забрызгивают слезоточивым газом тех, чьи фотографии размещены в «Вольере», — пишет Центр прав человека Zmina.
Совокупно «Вольер», «Катарсис» и дружественные им телеграмм-каналы вроде «Детектор грантов» охватывают аудиторию свыше 30 тысяч человек. В марте 2020 года ряд правозащитных организаций обратились к руководству Главного управления Нацполиции с просьбой дать правовую оценку деятельности «Вольера» и его администраторов. Однако канал до сих пор существует. Больше того, 27 ноября он опубликовал пост Свинаренко с данными новой «мишени» — Павла Бондаренко, одного из создателей бара «Хвильовий».
Деятельность праворадикальных группировок зачастую переходит границы закона, но при этом остается незамеченной правоохранительной системой. Под предлогом борьбы с идеологическими противниками они крушат легальный бизнес, избивают людей, возвращают Киев в 90-е, когда при виде коротко стриженных парней в спортивных костюмах в спешке переходили улицу. Они создают сюжеты для российских новостей, подыгрывая повестке Кремля о неонацистских погромах в Киеве. Это их усилиями Украина в глазах Запада превратилась в самую маргинализированную страну Европы.
Для Украины пещерный расизм и гомофобия проблема не только этическая, но и экономическая. По логике праворадикалов, любой бизнес может стать «не таким» и подвергнуться атаке. Как государству привлекать инвестиции, если оно не способно защитить их от оголтелой толпы, которая почему-то решила вершить правосудие? Каждый гражданин Украины имеет базовое право на безопасность, каких бы взглядов он ни придерживался. Каждый имеет базовое право посещать любые бары и не бояться быть за это избитым или залитым газовым баллончиком. Для борьбы с преступностью, в том числе в сфере оборота наркотиков, есть правоохранительные органы. Конституция Украины не предусматривает деятельность «полиции нравов» и уж тем более не возлагала эту функцию на праворадикалов.