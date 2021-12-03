Только 7,2% украинцев готовы сыграть в азартную игру на деньги. О чем это говорит?

В конце ноября Ukrainian Gambling Council (далее – UGC) представила первое независимое социологическое исследование отношения граждан к игорному бизнесу в Украине, проведенное совместно с исследовательским агентством Info Sapience в октябре текущего года.

Полученные данные оказались неожиданными и весьма показательными, так как опровергают массу мифов, транслируемых как политиками так и разного рода лидерами общественного мнения относительно как азартности украинцев так заинтересованности «обычных граждан» в «легких деньгах». Да и игровые предпочтения украинцев до сих пор никто не исследовал.

До 2009 года в этом не было особого интереса ни со стороны государства ни со стороны операторов пусть и весьма хаотичного, но рынка гемблинга, а после запрета легальной работы и вовсе некому этим заниматься было. Именно поэтому, проведенное исследование, является и уникальным и информативным одновременно. Также, именно отталкиваясь от его результатов, можно будет изучать динамику изменений легального рынка азартных игр в Украине и отношения украинцев к такому виду рекреационного бизнеса.

А теперь, о результатах исследования «Отношение украинцев к гемблингу», проведенного UGC и Info Sapience, поподробнее. Так, согласно полученным данным, только 7,2% украинцев выразили готовность испытать свою удачу и проверить математические способности, попробовав сыграть в одну из азартных игр на деньги.

Много это или мало? Смотря как и для чего считать!

С одной стороны, данная статистика с абсолютной достоверностью подтверждает тезис о том, что украинцы это не «играющая нация» и, одновременно, полностью опровергает пропагандистский медийный штамп о том, что «дай украинцам возможность легального играть на деньги, так все тут же побегут в игорные заведения». Нет, не побегут. Да, причины такого поведения могут иметь различную природу и требуют отдельного изучения, но… уже сейчас можно с уверенностью констатировать: масштаб потенциальной проблемы с игровой зависимостью, о которой говорят популисты и лоббисты нелегальных игорных заведений, значительно преувеличен.

С другой стороны, 7,2% граждан Украины, которым по закону разрешено принимать участие легальных азартных играх и делать денежные ставки (а для этого надо быть полностью дееспособным и не младше 21 года) – это около 2,5 млн человек, интересы которых нельзя игнорировать. Причем это самое «нельзя игнорировать», относится к области государственной политики и государственного регулирования. А вот для бизнеса, особенно такого, который работает в сфере индустрии развлечений, не обращать внимание на целевую аудиторию потребителей своих услуг объемом в 2,5 млн потенциальных потребителей – просто неразумно.

Ни один вменяемый и ответственный политик не может обойти вниманием потребности такого количества избирателей. Да, именно избирателей, ведь ограничения по возрасту для потенциальных игроков в 21 год позволяют именно так их квалифицировать с политической точки зрения. Не говоря уже о том, что все они – налогоплательщики и, вместе с легальными операторами игорного рынка, представляют собою весьма существенную часть отечественной индустрии развлечений. Отрасли, которая приносит деньги в бюджеты разных уровней и способствует увеличению инвестиционной привлекательности на уровне регионов.

Так что как бы противники реформы отечественного игорного рынка не пытались манипулировать информацией и нагнетать панические настроения, данные социологических исследований говорят о том, что в целом, население Украины весьма адекватно воспринимает и себя и азартные игры и свои возможности/способности. Кроме того, никаких страхов относительно легализации гемблинга не испытывает, ровно как и нездоровой тяги к азартным играм.

К подобному виду развлечений украинцы относятся достаточно неполохо и почти половина опрошенных видит в ней определенный положительный эффект для страны. А вот испытывать свою удачу собирается 7,2% опрошенных или примерно два с половиной миллиона, в пересчете на генеральную совокупность в виде взрослого населения страны. Не много, но и не мало. Особенно если учесть, что легальному игорному рынку Украины всего лишь полтора года и потенциал для развития весьма велик.

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