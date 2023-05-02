У Київраді відповіли, коли Київ розірве договори з УПЦ МП

Київ зможе розірвати договори оренди з УПЦ МП після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються з держави-агресора.

Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко у відповідь на петицію із закликом розірвати всі договори місцевої влади з УПЦ МП.

У відповіді нагадали, що з метою унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться у Росії, зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій.

"Після прийняття Верховною Радою України зазначеного законопроєкту орендодавці комунального майна територіальної громади міста Києва будуть вживати заходів щодо розірвання договорів оренди з Українською православною церквою", - йдеться у повідомленні.

Також Володимир Бондаренко повідомив, що підтримує цю петицію.

Нагадаємо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом розірвати всі договори місцевої влади з Українською православною церквою (Московського патріархату) набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів менш ніж за добу.

Зазначимо, в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", яким пропонує унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Голова парламенту Руслан Стефанчук у кінці квітня заявляв, що Верховна Рада найближчим часом розгляне в першому читанні законопроект про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.