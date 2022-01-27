Украина оказалась в конце рейтинга "самых пьющих стран Европы", — Счетная палата

По данным Всемирной организации здравоохранения, среди 39 европейских стран, которые исследовались, Украина занимает 35 место по объему употребления алкогольных напитков на человека.

О результатах исследования ВОЗ сообщает пресс-служба Счетной палаты.

В организации также подсчитали, что ежегодно каждый украинец от 15 лет выпивает в среднем 8,6 литров алкогольных напитков.

В Счетной палате отмечают, что существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.

"Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема в зависимости от вида алкогольной продукции", — аргументировали в ведомстве.

На результаты исследования, как считают в Счетной палате, могли повлиять недочеты в законодательстве, в части не урегулирования вопроса торговли алкогольными напитками через интернет.

"Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним", — подчеркивают в Счетной палате.

Кроме того, в ведомстве выяснили, что государственный бюджет Украины недополучает 9 млрд грн в год от необложения налогом нелегальной ликеро-водочной продукции. Доля нелегального спиртного в Украине составляет более трети общего объема рынка алкоголя и более половины рынка крепкого алкоголя.

По информации Государственной налоговой службы, объемы производимой ликеро-водочной продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились почти на 11%, винодельческой продукции и солодового пива уменьшились на 13% и 0,5% соответственно.