Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря в ближайшие десять лет

Украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет. Этот переход должен пройти постепенно, ведь среди украинцев очень крепки традиции, следуя которым они продолжают отмечать Рождество 7 января.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Православной церкви Украины Епифаний.

"Надо, чтобы народ дозрел до этого, сознательно пришел к празднованию Рождества 25 декабря. Этот процесс постепенно продолжается, увеличивается количество склонных к изменениям. Я думаю, лет через 10 цифры изменятся. Будем прогнозировать, что лет через 10", – сказал Епифаний.

По его мнению, вопрос даты празднования Рождества больше связан с традициями внутри страны. При этом сам Епифаний не против перехода к празднованию 25 декабря.

Однако он подчеркнул – переход надо сделать правильно и мудро, ведь сейчас и так разделений достаточно. Украинцев, по его словам, пытаются делить по языку, религии и другим факторам.

"Мы призваны проводить просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Эту ошибку надо исправить", – добавил Епифаний.

К тому же глава ПЦУ убежден, что в нынешний период рождественских праздников "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го будут полными".

"После перехода на григорианский календарь, православие в Украине продолжает отмечать некоторые церковные праздники по-старому, используя даты юлианского календаря. Это смешение календарей породило в нашей стране два Рождества, два Новых года. Согласитесь, что выражение Старый Новый год звучит абсурдно. Так же нелепо отмечать Рождество в два различных дня, ведь Христос родился один раз и уважать этот факт должен каждый, кто верит в это", - подчеркнул Епифаний.

Отметим, первый из праздничных выходных в декабре 2021 года приходится на католическое Рождество, которое с 2017 года стало в Украине нерабочим днем, как и православное Рождество. Эта дата, 25 декабря, выпала на субботу, поэтому выходные в декабре включают также понедельник, 27 декабря. В результате украинцы будут отдыхать три дня подряд.

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