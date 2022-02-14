Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России призывного возраста — СМИ

По информации украинского журналиста Юрия Бутусова, в Украине приняли решение временно ограничить въезд на территорию страны мужчин-граждан Российской Федерации призывного возраста. Ограничение действует с 10 февраля, сообщил редактор издания Цензор.НЕТ.

"Ограничение введено неофициально, на неопределенный срок, как минимум — до конца военных маневров ВС РФ близ границ Украины во избежание провокационных инцидентов", — уточнил журналист.

Известно, что пограничники в целом будут более тщательно и детально проверять россиян, которые пересекают государственную границу Украины.

Ранее уже появлялась информация об ограничении въезда россиян, а также белорусов на территорию Украины. В сети распространялись сообщения о случаях, когда пограничники отказывали гражданам РФ и Беларуси во въезде в Украину.

На это уже отреагировал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Как передает информационное агентство "Интерфакс", Демченко заявил, что пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы.

"Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия и т.д. Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", — резюмировал спикер Государственной пограничной службы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада усовершенствовала порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы.

Теперь пограничникам можно открывать огонь для отражения атак.