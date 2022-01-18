Украинские пограничники строят вертолетные площадки на границе с Беларусью

Украина существенно активизировала обустройство границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. Вдоль границы с Беларусью украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки для переброски резерва на случай резкого обострения ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что с ноября 2021 года на границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп. Они устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также делают переносные заграждения.

"Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что согласно распоряжению правительства "О выделении средств для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства" Госпогранслужбе Украины выделен 21 млн грн.

В настоящее время закуплено около 300 т сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы.

Отметим, после миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой. Причем часть проволоки для этой цели предоставила Украина в качестве гуманитарной помощи. По состоянию на конец декабря на важнейших участках границы с Беларусью Литва обустроила более 140 км заграждения из колючей проволоки.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает контингент силовых структур у границы с Беларусью, что его настораживает.

Напомним, что в начале декабря Лукашенко заявил, что после Нового года наступит некая "очень большая развязка от Черного до Балтийского моря".

Вскоре белорусское Министерство иностранных дел заявило, что страна готова разместить российское ядерное оружие в ответ на "угрозы со стороны НАТО".