Уровень профессионализма украинских адвокатов не вызывает никаких вопросов, — участники международной конференции

Профессиональный уровень украинских адвокатов не вызывает сомнений, они способны в пределах своих полномочий содействовать утверждению верховенства права в Украине.

Об этом говорили участники международной конференции "ЕС и Восточное партнерство" (The EU anditsEasternNeighborhood) в Гааге (Нидерланды), организованной фондом LINKS Europe в сотрудничестве с городским управлением Гааги и при поддержке TheHagueHumanityHub, пишет издание "Украинские новости".

Первый посол Нидерландов в Украине Роберт Серри отметил, что очень хорошо помнит, насколько неутешительной была ситуация с обеспечением верховенства права в Украине после распада СССР.

"Очень важно понимать, откуда Украина начинала. На самом деле — из ничего, если мы говорим о верховенстве права", — отметил посол.

В свою очередь глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова напомнила, что во времена СССР адвокатура была зависимой от государства. Первый постсоветский закон «Об адвокатуре» был принят в 1992 году и перевел адвокатуру от полного контроля государства к периоду существования квазисамоуправления.

На возможность обеспечить действительную независимость, на внедрение европейских стандартов в адвокатуру и создание первой независимой самоуправляющейся организации адвокатов понадобилось 20 лет. Новый закон об адвокатуре, предусматривавший создание необходимых предпосылок, был принят в 2012 году.

"Это важное достижение, которое превращает конституционные права и свободы граждан в реальную возможность и предоставляет механизм для их защиты, прежде всего, от наступления со стороны государства", — отметила она.

В свою очередь директор компании WoodenHorseStrategies, эксперт AtlanticCouncil Брайан Меффорд отметил, что для тех, кто сталкивался с работой украинских адвокатов, не остается никаких сомнений в их высоком профессиональном уровне, достигнутом благодаря институциональным преобразованиям во времена независимости Украины.

"Вопрос верховенства права в Украине никогда не был об уровне профессионализма. Тот, кто посещал Украину, знает об уровне профессионализма адвокатов, судей и других представителей системы правосудия", — отметил он.

По словам Брайана Меффорда, вопрос обеспечения верховенства права в Украине всегда в большей степени был связан с наличием политической воли. И после Евромайдана ситуация в этом направлении существенно улучшилась.