"В честь Рождества": в Испании банк по ошибке перечислил клиентам $175 миллионов

Крупнейшей финансовой-кредитной группе в Испании Santander придется попросить десятки тысяч клиентов вернуть деньги после того, как банк случайно выплатил 130 миллионов фунтов ($175 млн) из собственных резервов в день празднования католического Рождества.

Как сообщает Dailymail, около 75000 платежных транзакций, в среднем на 1733 фунта стерлингов каждая, дважды ошибочно провели от 2000 человек и предприятий. Они провели транзакции для отправки либо разовых, либо регулярных платежей, причем второй платеж поступал непосредственно из собственных резервов Santander.

Банк заявил, что ошибка произошла из-за "проблемы с графиком" платежей. Теперь Santander пытается вернуть свои деньги. Ситуацию усложняет тот факт, что деньги отправили клиентам других банков, таких как Barclays.

Santander предупреждает клиентов, что хранить неправильно аккредитованные деньги незаконно. Всем получателям грозит обвинение в "удержании неправомерного кредита". Максимальный приговор — 10 лет тюрьмы.

Банк опасается, что некоторые клиенты могли уже потратить деньги. Эксперт банковского дела Мэтт Бойл заявил, что банку придется напрямую связаться с каждым клиентом и попросить вернуть деньги.

Он также сказал, что Сантандеру разрешено сообщать обо всех, кто случайно получил кредит и отказывается возвращать его в полицию.

Ранее сообщалось, мужчина из Массачусетса (штат США), выигравший в 2008 году джек-пот в 1 миллион долларов в лотерее, спустя 13 лет сорвал свой уже второй джек-пот в 1 миллион долларов.