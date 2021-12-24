В США мужчина второй раз в жизни сорвал джек-пот в $1 миллион

Мужчина из Массачусетса (штат США), выигравший в 2008 году джек-пот в 1 миллион долларов в лотерее, спустя 13 лет сорвал свой уже второй джек-пот в 1 миллион долларов, передает издание UPI.

Лотерея штата Массачусетс сообщила, что Джон Грегарчик из Вустера купил лотерейный билет Winter Riches в магазине A1 Convenience Plus в своем родном городе.

Билет оказался призовым. Так, Джон Грегарчик второй раз в жизни выиграл 1 миллион долларов.

Предыдущий раз, в 2008 году, мужчина специально ездил в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой приз.

Компания A1 Convenience Plus получила бонус в размере 10 000 долларов за продажу Джону Грегорчику его выигрышного билета.

Напомним, в январе этого года в американском штате Мичиган зафиксирован второй по величине джек-пот в национальной лотерее Mega Millions, обеспечивающий его владельцу выигрыш в $1,05 миллиарда.

Тем временем в Украине "Укрпочта" проводит лотерею среди вакцинированных сотрудников. Пока компания раздает только 1 миллионов гривен. Таким образом бонус за прививку получат более 400 человек, при этом ощутимый суперприз достанется лишь одному.