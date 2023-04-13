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Суспільство
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В Ізюмі знайдено графіті, ймовірно, роботи Бенксі

бенксі
Фото: Instagram Еда Рема

Британський фотограф Ед Рем знайшов в деокупованому Ізюмі графіті, виконану в стилі відомого анонімного художника Бенксі. 

Про це Ед Рем написав в "Інстаграмі", оприлюднив фото.

Стріт-арт із зображенням хлопчика, що плаче, намальований на радянському пам'ятнику в Ізюмі.

"Бенксі підтвердив, що працював в Україні у листопаді 2022 року, опублікувавши свою роботу в Instagram. Бенксі не заявляв, що ця робота є його авторством, і відомо, що він працював у Києві та Київській області", - написав Ед Рем.

Нагадаємо, що графіті Бенксі, які він створив в Україні, можуть законсервувати або перевезти в музей

В листопаді Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві.

Автор:
Михайло Шилін