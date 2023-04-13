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В Ізюмі знайдено графіті, ймовірно, роботи Бенксі
Британський фотограф Ед Рем знайшов в деокупованому Ізюмі графіті, виконану в стилі відомого анонімного художника Бенксі.
Про це Ед Рем написав в "Інстаграмі", оприлюднив фото.
Стріт-арт із зображенням хлопчика, що плаче, намальований на радянському пам'ятнику в Ізюмі.
"Бенксі підтвердив, що працював в Україні у листопаді 2022 року, опублікувавши свою роботу в Instagram. Бенксі не заявляв, що ця робота є його авторством, і відомо, що він працював у Києві та Київській області", - написав Ед Рем.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що графіті Бенксі, які він створив в Україні, можуть законсервувати або перевезти в музей.
В листопаді Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві.