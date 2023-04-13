В Изюме найдены граффити, вероятно, работы Бенкси

Британский фотограф Эд Рэм нашел в деоккупированном Изюме граффити, исполненную в стиле известного анонимного художника Бенкси.

Об этом Эд Рэм написал в "Инстаграмме", обнародовав фото.

Стрит-арт с изображением плачущего мальчика, нарисован на советском памятнике в Изюме.

"Бенкси подтвердил, что работал в Украине в ноябре 2022 года, опубликовав свою работу в Instagram. Бенкси не заявлял, что эта работа является его авторством, и известно, что он работал в Киеве и Киевской области", - написал Эд Рем.

Напомним, что граффити Бенкси, созданные им в Украине, могут законсервировать или перевезти в музей.

В ноябре Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе Бородянке, Ирпене и Киеве.