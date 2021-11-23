Захват "ничейных" берегов Днепра в Киеве: СБУ сообщила о блокировке схемы

Служба безопасности Украины пресекла реализацию масштабной схемы по незаконному завладению гидротехническими сооружениями и земельными участками государственной и коммунальной форм собственности в Киеве и области на общую сумму более 4,2 млрд грн.

Как говорится в сообщении спецслужбы, воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконно пытались приватизировать "ничейные" сооружения и 12 земельных участков в Оболонском, Подольском и Деснянском районах Киева, а также в Обуховском и Вышгородском районах Киевской области.

Отмечается, что в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом о собственности на данные объекты. Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, он взял их на "ответственное хранение", а впоследствии начал процедуру приватизации по указанным объектам.

По данному факту правоохранители открыли производство по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса. На все объекты сейчас наложен арест. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств совершения преступления.

Его ведет Главное управление СБУ по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева.

В сообщении СБУ также приводит фото ряда объектов, о которых идет речь. Среди них - берег водного стадиона на Оболони, целый остров между заливом водного стадиона и основным руслом Днепра, участок берега на Рыбальском острове, пруд у озера Алмазного возле жилмассива Троещина, а также участок берега залива Днепра на юге дачного массива на Осокорках.

Напомним, что ранее об указанной схеме сообщали журналисты проекта "Схемы". Согласно их материалу, речь идет о столичном бизнесмене и юристе Константине Бойко, который после упомянутого запроса в киевскую полицию оформил вышеуказанные участки на себя, а затем продал их компании "Украинское бюро речных портов", совладельцем которой является.