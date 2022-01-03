В США создали мороженое со вкусами 2021 года: вдохновлялись TikTok и свободной Бритни Спирс

Сериал “Игра в кальмара” и NFT воплотили в десертах - американская компания по производству мороженого Salt & Straw создала лимитированную серию вкусов, вдохновленную самыми обсуждаемыми темами 2021 года.

Всего вкусов пять, их продают в наборе Salt & Straw 2021 Gone Viral на сайте производителя за 98 долларов (2664 грн).

Фото: Salt & Straw

При создании первого десерта вдохновлялись "космическими гонками" между Илоном Маском, Джеффом Безосом и сэром Ричардом Брэнсоном. Вкус назвали "Космический клуб для мальчиков миллиардеров", он представляет собой соевый пудинг с мороженым цвета угля, покрытого белым шоколадам.

Второе мороженое называется "#FreeBritney" и посвящено окончанию опекунства над поп-звездой Бритни Спирс. Это розовое мороженое со вкусом жевательной резинки приправленное съедобными блестками, а также желейными мишками со вкусом пепси и шампанского.

Мороженое "Конкурс кальмаров" воплощает популярный южнокорейский сериал от Netflix "Игра в кальмара". Оно выполнено в желто-зелено-розовом цвете, содержит печенье далгона и помадку из костного мозга.

Вкус "Невзаимозаменяемые токены тамале с тропическим тунцом" создали в честь популярности NFT. Десерт сделали из компота из жареного ананаса, прозрачной карамели из опунции и мороженого маса.

Завершает набор "Злаки природы" - это мороженое посвятили соцсети TikTok, оно содержит сорбет из кокосовой воды, зерна граната и смешанное ягодное варенье.