В Украине 20 января ежегодно будут отмечать День памяти защитников Донецкого аэропорта

В системе Министерства обороны Украины установили День памяти защитников Донецкого аэропорта, который будет ежегодно отмечаться 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Совместный приказ о Дне памяти подписали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Ежегодно в течение января в стране будут организовывать и проводить мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Донецкого аэропорта. Они, в частности, пройдут в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположены Зал памяти защитников Украины и Памятный колокол.

В частях ВСУ, высших военных учебных заведениях, библиотеках пройдут также тематические встречи, лекции, книжные выставки, просмотр и обсуждение документальных фильмов, кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта и его защитников.

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