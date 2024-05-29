В Україні впровадять електронне бронювання військовозобов’язаних

У Міністерстві економіки заявили, що Кабінет міністрів наразі працює над механізмом запровадження електронного бронювання.

Про це представники відомства повідомили в коментарі AIN.UA.

"Іншої альтернативи, крім діджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено", — розповіли в Мінекономіки.

Там зауважили, що наразі відомство обговорює з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову Уряду та ті нормативно-правові акти, які регулюють питання бронювання військовозобов’язаних.

Крім того, Мінекономіки веде діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами з цього приводу.

"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення стосовно процедури бронювання зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", — стверджують у відомстві.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.

Рада розглядає дві моделі економічного бронювання

Верховна Рада розглядає дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації, між парламентарями триваютьс дискусії. Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія.

За словами нардепа, перша модель економічного бронювання передбачає сплату податку від зарплати щонайменше в 35 тисяч гривень. Тобто сума податку має покривати державі мінімальне утримання одного бійця, заявив Арахамія.

Водночас друга модель, що обговорюється у парламенті, - це квотне бронювання по галузях. Вона передбачає, що підприємства матимуть змогу забронювати певний відсоток працівників на власний розсуд. За кожного такого робітника сплачується окремий податок рівноцінний мінімальній зарплаті військовослужбовця щомісяця.

На думку нардепа, якусь із обговорюваних моделей економічного бронювання таки буде запроваджено.

Бронювання військовозобов’язаних

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Водночас на початку травня уряд продовжив на місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно з постановою Кабміну №76.

Додамо, що Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою від 27 січня 2023 року, створивши умови для бронювання від мобілізації працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядних організацій, що займаються відновленням критичної інфраструктури.