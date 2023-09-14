Власники карток єВідновлення отримують ще більше переваг в Епіцентрі

У рамках програми єВідновлення вже 12 146 українців отримали виплати на загальну суму понад 1 мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Як працює програма та які переваги, дізналось Delo.ua.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

В травні в Україні стартувала програма єВідновлення, у межах якої люди можуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну. Епіцентр – компанія, яка одна з перших стала учасником програми та запропонувала понад 295 тисяч найменувань товарів для будівництва та ремонту користувачам програми.

Затребувані групи товарів для відбудови. Інфографіка: Delo.ua

За 4 місяці дії програми здійснено понад 14 тисяч покупок. Загальна сума придбаних товарів склала понад 60 млн гривень і ця цифра щодня зростає.

"Компанія "Епіцентр" вже 20 років працює на ринку України, щоб покупці могли обирати сучасні, якісні товари для дому та затишку. Наша роль зараз особливо важлива, адже ми запропонували найширший асортимент, налагодили логістичні ланцюжки, вдосконалили сервіс та якість послуг. Для зручності вибору товару, який підпадає під розрахунок карткою єВідновлення, додали відповідне маркування. Забрендовані касові зони, а на сайті діє спеціальний спосіб оплати для єВідновлення. Також учасники програми можуть отримати фахову консультацію та додаткову інформацію стосовно дії програми в "Епіцентрі", - зазначила заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з комунікацій, реклами та маркетингу Ірина Шинкаренко.

За даними аналітиків компанії програмою єВідновлення в Епіцентрі найбільше скористались жителі Києва та області, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Найчастіше купують двері, покрівлю, гіпсокартон, дерев‘яні конструкції, матеріали для внутрішньої обробки та матеріали для покриття підлоги.

ТОП популярных будівельних матеріалів. Інфографіка: Delo.ua

Крім товарів і сервісу Епіцентр та банки-партнери: Sense та Абанк, пропонують учасникам програми єВідновлення кешбеки при купівлі товарів в мережі Епіцентр. Зокрема, Абанк надаватиме 10% кешбеку в Епіцентрі на перші 5 000 грн і 2% на всі наступні витрати по картці єВідновлення. В свою чергу Sense Bank повертатиме клієнтам 1% від суми усіх покупок в рамках програми.

Загалом програма єВідновлення запрацювала у травні для тих родин, чиї домівки постраждали через російську агресію. У "Дії" з’явилася можливість не тільки повідомити про пошкоджене житло, а й направити заяву про отримання коштів для ремонту.

За державні гроші громадяни вже відновлюють домівки – купують будматеріали та ремонтують покрівлю, вікна, двері тощо.

Наша роль зараз особливо важлива, адже ми запропонували найширший асортимент, налагодили логістичні ланцюжки, вдосконалили сервіс та якість послуг. Для зручності вибору товару, який підпадає під розрахунок карткою єВідновлення, додали відповідне маркування Ірина Шинкаренко заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з комунікацій, реклами та маркетингу

Про отримання коштів у рамках державної програми розповіла мешканка Ірпеня Оксана. Її квартира була сильно пошкоджена через обстріли росіян. Коли вона дізналась, що можна скористатись державною програмою для відновлення житла, Оксана одразу подала заявку, і в результаті отримала 200 тисяч гривень.

“Про програму єВідновлення я дізналася з медіа. Говорилось, що з середини травня можна подати заявку через Дію. Я одразу почала оформлювати її, але на той момент Дія погано працювала, можливо через велику кількість бажаючих. Десь через пару днів все ж таки вдалось залишити заявку. Потім, приблизно, через 30 днів мені подзвонив інспектор і ми домовились про те, що він приде та зробить оцінку пошкоджень житла. Після оцінки руйнувань через два тижні я підписала всі документи на відшкодування. На державні кошти я купила в Епіцентрі будівельні матеріали, завдяки яким мала можливість відновити житло”, - розповіла мешканка Ірпеня Оксана.

Дмитро з Ірпеня також скористався державною програмою, в рамках якої отримав 120 тисяч гривен на відновлення пошкодженного житла.

“Через бойові дії моє житло в Ірпені було пошкоджено. В хату залетіла ракета та все побила. Вікна я одразу купив і поставив за свої кошти, а вже пізніше почалась реєстрація заявок у Дії щодо відновлення житла, котру я оформив. Через деякий час прийшов інспектор, який зафіксував ступінь пошкоджень. Максимальна сума відшкодування складає 200 тис грн, але мені надали 120 тисяч. За ці кошти можна купити будівельні матеріали або оплатити роботу підрядників, які займаються ремонтом. Я обрав покупку будівельних матеріалів, а роботу підрядників оплачував за свій рахунок. Купити будівельні матеріали можна в деяких магазинах, але я вибрав Епіцентр через широкий асортимент”, - каже Дмитро з Ірпеня.

За словами Дмитра, в Епіцентрі на товарах, які можна придбати в рамках програми, є наліпки єВідновлення, а також працює кілька кас, де обслуговують клієнтів державної підтримки.