Владельцы карт єВідновлення получают еще больше преимуществ в Эпицентре

В рамках программы єВідновлення уже 12 146 украинцев получили выплаты на общую сумму более 1 миллиарда гривен для ремонта квартир и домов, которые были повреждены в результате российских обстрелов. Как работает программа и какие преимущества узнало Delo.ua.

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В мае в Украине стартовала программа єВідновлення, в рамках которой люди могут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны. Эпицентр – компания, которая одна из первых стала участником программы и предложила более 295 тысяч наименований товаров для строительства и ремонта пользователям программы.

Востребованные группы товаров для восстановления. Инфографика: Delo.ua

За 4 месяца действия программы совершено более 14 тысяч покупок. Общая сумма приобретенных товаров составила более 60 млн гривен и эта цифра ежедневно растет.

"Компания "Эпицентр" уже 20 лет работает на рынке Украины, чтобы покупатели могли выбирать современные, качественные товары для дома и уюта. Наша роль сейчас особенно важна, так как мы предложили широкий ассортимент, наладили логистические цепочки, усовершенствовали сервис и качество услуг. Для удобства выбора товара, подпадающего под расчет картой єВідновлення, добавили соответствующую маркировку. Забрендированные кассовые зоны, а на сайте действует специальный способ оплаты для єВідновлення. Также участники программы могут получить профессиональную консультацию и дополнительную информацию о действии программы в "Эпицентре", - отметила заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по коммуникациям, рекламе и маркетингу Ирина Шинкаренко.

По данным аналитиков компании программой єВідновлення в Эпицентре больше всего воспользовались жители Киева и области, Харькова, Днепра и Запорожья. Чаще покупают двери, кровлю, гипсокартон, деревянные конструкции, материалы для внутренней отделки и материалы для покрытия пола.

ТОП популярных строительных материалов. Инфографика: Delo.ua

Помимо товаров и сервиса Эпицентр и банки-партнеры: Sense и Абанк, предлагают участникам программы єВідновлення кешбек при покупке товаров в сети Эпицентр . В частности, Абанк будет предоставлять 10% кэшбека в Эпицентре на первые 5 000 грн и 2% на все последующие расходы по карте єВідновлення. Sense Bank будет возвращать клиентам 1% от суммы всех покупок в рамках программы.

В целом программа єВідновлення заработало в мае для тех семей, чьи дома пострадали из-за российской агрессии. В "Дії" появилась возможность не только сообщить о поврежденном жилье, но и направить заявление о получении средств для ремонта.

За государственные деньги граждане уже восстанавливают дома – покупают стройматериалы и ремонтируют кровлю, окна, двери и т.д.

Наша роль сейчас особенно важна, так как мы предложили широкий ассортимент, наладили логистические цепочки, усовершенствовали сервис и качество услуг. Для удобства выбора товара, подпадающего под расчет картой єВідновлення, добавили соответствующую маркировку Ирина Шинкаренко заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по коммуникациям, рекламе и маркетингу

О получении средств в рамках государственной программы рассказала жительница Ирпеня Оксана. Ее квартира была сильно повреждена из-за обстрелов россиян. Когда она узнала, что можно воспользоваться государственной программой восстановления жилья, Оксана сразу подала заявку, и в результате получила 200 тысяч гривен.

“О программе єВідновлення я узнала из медиа. Говорилось, что с середины мая можно подать заявку через Дію. Я сразу начала оформлять ее, но на тот момент Дія плохо работала, возможно из-за большого количества желающих. Через пару дней все же удалось оставить заявку. Потом примерно через 30 дней мне позвонил инспектор и мы договорились о том, что он придет и произведет оценку повреждений жилья. После оценки разрушений через две недели я подписала все документы на возмещение. На государственные средства я купила в Эпицентре строительные материалы, благодаря которым восстановила жилье”, - рассказала жительница Ирпеня Оксана.

Дмитрий из Ирпеня также воспользовался государственной программой, в рамках которой получил 120 тысяч гривен на восстановление поврежденного жилья.

“Из-за боевых действий мое жилье в Ирпене было повреждено. В дом залетела ракета и все побила. Окна я сразу купил и поставил за свои средства, а уже позже началась регистрация заявок в Дії по восстановлению жилья, которое я оформил. Через некоторое время пришел инспектор, зафиксировавший степень повреждений. Максимальная сумма возмещения составляет 200 тыс. грн, но мне предоставили 120 тысяч. За эти деньги можно купить строительные материалы или оплатить работу подрядчиков, занимающихся ремонтом. Я выбрал покупку строительных материалов, а работу подрядчиков оплачивал за свой счет. Купить строительные материалы можно в некоторых магазинах, но я выбрал Эпицентр из-за широкого ассортимента”, - говорит Дмитрий из Ирпеня.

По словам Дмитрия, в Эпицентре на товарах, которые можно приобрести в рамках программы, есть наклейки єВідновлення, а также работает несколько касс, где обслуживают клиентов государственной поддержки.