Збільшать для України? Фонд Сороса обмежує фінансування ЄС у новій стратегії

Благодійна організація, заснована мільярдером Джорджем Соросом, Open Society Foundations планує відкликати або припинити значну частину своєї діяльності в Європейському Союзі. Проте це не стосується України, де благодійники можуть навпаки наростити свої внески.

Про це повідомляють агентство Reuters та пресслужба міжнародного фонду "Відродження".

Діяльність фонду Open Society Foundations в ЄС переорієнтовується на нові пріорітети

Як стверджує видання, співробітники Open Society Foundations отримали листи, де йдеться про те, що благодійна мережа відійде від роботи, пов’язаної з внутрішніми справами ЄС, і зосередиться на регіоні в контексті більших глобальних проблем.

"Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає відкликання та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, зміщення нашого фокусу та розподілу ресурсів на інші частини світу", — йдеться в електронному листі, який Reuters має в розпорядженні.

У внутрішньому електронному листі не вказано, як фонд перенаправить своє фінансування. Представник фонду зауважив, що Open Society Foundations продовжуватиме підтримувати громадські організації по всій Європі, включно з тими, хто працює над зовнішніми справами ЄС.

У агентстві підтверджують, що фонд, який спрямовує приблизно $1,5 млрд на рік у всьому світі, також продовжить фінансувати програми в Європі, включаючи Україну, Молдову, Киргизстан і Західні Балкани через національні фонди.

Допомога від фонду Сороса — підтримка України збережеться

У міжнародному фонді "Відродження" пояснили, що глобальна Open Society Foundations запускає нову стратегію. Вона передбачає нарощення активної роботи в Україні, а в ЄС — збережена в рамках нової організаційної моделі.

"Відродження", що входить до створеної Джорджем Соросом мережі Open Society Foundations, продовжить допомагати в таких сферах: підтримка демократичної участі і громадського контролю, допомога постраждалим від війни, захисникам України та волонтерам, фіксація російських воєнних злочинів, адвокація притягнення агресора до відповідальності, розширення міжнародної підтримки України, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції тощо.

Оптимізація структури в ЄС не торкнеться українського відділу, а також інших національних фондів у Молдові, Кирзгистані та на Західних Балканах.

Зауважимо, що зміни відбулися на тлі того, що Сорос вирішив передати сину Алексу контроль над своєю фінансовою імперією, яка оцінюється в $25 млрд. Рада OSF обрала Алекса Сороса в якості очільника в грудні 2022 року, й наразі він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.