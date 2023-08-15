Увеличат ли для Украины? Фонд Сороса ограничивает финансирование ЕС в новой стратегии

Благотворительная организация, основанная миллиардером Джорджем Соросом, Open Society Foundations планирует отозвать или прекратить значительную часть своей деятельности в Европейском Союзе. Однако это не касается Украины, где благотворители могут наоборот нарастить свои взносы.

Об этом сообщают агентство Reuters и пресс-служба международного фонда "Возрождение".

Деятельность фонда Open Society Foundations в ЕС переориентируется на новые приоритеты

Как утверждает издание, сотрудники Open Society Foundations получили письма, в которых говорится, что благотворительная сеть отойдет от работы, связанной с внутренними делами ЕС, и сосредоточится на регионе в контексте больших глобальных проблем.

"В конце концов, новое утвержденное стратегическое направление предусматривает отзыв и прекращение значительной части нашей текущей работы в Европейском Союзе, смещение нашего фокуса и распределения ресурсов на другие части света", — говорится в электронном письме, которым Reuters располагает.

Во внутреннем электронном письме не указано, как фонд перенаправит свое финансирование. Представитель фонда отметил, что Open Society Foundations будет продолжать поддерживать общественные организации по всей Европе, включая тех, кто работает над внешними делами ЕС.

В агентстве подтверждают, что фонд, направляющий примерно $1,5 млрд в год по всему миру, также продолжит финансировать программы в Европе, включая Украину, Молдову, Кыргызстан и Западные Балканы через национальные фонды.

Помощь от фонда Сороса - поддержка Украины сохранится

В международном фонде "Возрождение" объяснили, что глобальная Open Society Foundations запускает новую стратегию. Она предусматривает наращивание активной работы в Украине, а в ЕС — сохранили в рамках новой организационной модели.

"Возрождение", входящее в созданную Джорджем Соросом сети Open Society Foundations продолжит помогать в следующих областях: поддержка демократического участия и общественного контроля, помощь пострадавшим от войны, защитникам Украины и волонтерам, фиксация российских военных преступлений, адвокация привлечения агрессора к ответственности, расширение международной поддержки Украины, содействие европейской и евроатлантической интеграции.

Оптимизация структуры в ЕС не затронет украинский отдел, а также другие национальные фонды в Молдове, Кыргызстане и на Западных Балканах.

Заметим, что изменения произошли на фоне того, что Сорос решил передать сыну Алексу контроль над своей финансовой империей, которая оценивается в $25 млрд.

Совет OSF избрал Алекса Сороса в качестве главы в декабре 2022 года, и сейчас он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.