Звіт Єврокомісії про прогрес України на шляху до ЄС: які результати та висновки

Уважно вивчив 111-сторінковий щорічний Звіт Єврокомісії про прогрес України в рамках пакету розширення.

На тлі багатьох емоцій, які ширяться інтернетом – від "великої перемоги" до "зради", звернусь до оцінок проведеної нами домашньої роботи.

Звіт має дві категорії оцінок – поточного стану справ, тобто рівня наближеності до вступу до ЄС (як у частині гармонізації законодавства, так і впровадження кращих практик ЄС), та досягнутого за звітній період прогресу.

Поточний стан справ – маємо наступні результати:

"ранній рівень підготовки": розділи 2 "Свобода руху працівників", 19 "Соціальна політика та зайнятість", 33 "Фінансові та бюджетні положення";

"між раннім та певним рівнем підготовки": блок "Здатність справлятись з конкурентним тиском на ринку ЄС", розділ 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій";

"певний рівень підготовки": блоки "Функціонування судової системи", "Боротьба з корупцією", "Боротьба з тяжкою та організованою злочинністю", "Функціонування ринкової економіки", розділи 3 "Право на підприємницьку діяльність та свобода надання послуг", 5 "Державні закупівлі", 6 "Корпоративне право", 7 "Право інтелектуальної власності", 8 "Політика конкуренції", 9 "Фінансові послуги", 13 "Рибальство та аквакультура", 14 "Транспортна політика", 16 "Оподаткування", 18 "Статистика", 21 "Трансєвропейські мережі", 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів", 24 "Правосуддя, свобода та безпека", 27 "Навколишнє середовище та зміна клімату", 32 "Фінансовий контроль";

"між певним та помірним рівнем підготовки": блоки "Реформа державного управління", "Свобода слова", розділи 4 "Вільний рух капіталу", 20 "Підприємництво та промислова політика", 26 "Освіта та культура", 28 "Захист прав споживачів та охорона здоров’я";

"помірний рівень підготовки": розділи 1 "Вільний рух товарів", 12 "Безпека харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика", 17 "Економічна та монетарна політика", 25 "Наука та дослідження";

"між помірним та гарним рівнем підготовки": розділ 10 "Цифрова трансформація та медіа";

"гарний рівень підготовки": розділи 15 "Енергетика", 29 "Митний союз", 30 "Зовнішні відносини" та 31 "Зовнішня, без пекова та оборонна політика".

Досягнутий прогрес за звітний період :

"обмежений прогрес": блок "Боротьба з корупцією", розділи 2 "Свобода руху працівників", 3 "Право на підприємницьку діяльність та свобода надання послуг", 5 "Державні закупівлі", 6 "Корпоративне право", 8 "Політика конкуренції", 30 "Зовнішні відносини";

"певний прогрес": блоки "Функціонування судової системи", "Свобода слова", "Боротьба з тяжкою та організованою злочинністю", розділи 1 "Вільний рух товарів", 4 "Вільний рух капіталу", 7 "Право інтелектуальної власності", 9 "Фінансові послуги", 10 "Цифрова трансформація та медіа", 12 "Безпека харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика", 13 "Рибальство та аквакультура", 14 "Транспортна політика", 15 "Енергетика", 17 "Економічна та монетарна політика", 18 "Статистика", 19 "Соціальна політика та зайнятість", 20 "Підприємництво та промислова політика", 21 "Трансєвропейські мережі", 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів", 24 "Правосуддя, свобода та безпека", 33 "Фінансові та бюджетні положення";

"гарний прогрес": блоки "Реформа державного управління", "Функціонування ринкової економіки", "Здатність справлятись з конкурентним тиском на ринку ЄС", розділи 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", 16 "Оподаткування", 25 "Наука та дослідження", 26 "Освіта та культура", 27 "Навколишнє середовище та зміна клімату", 28 "Захист прав споживачів та охорона здоров’я", 29 "Митний союз", 31 "Зовнішня, без пекова та оборонна політика" та 32 "Фінансовий контроль".

Які висновки?

По-перше, в основному ми маємо нині "певний" рівень підготовки, і на цьому фоні – переважно лише "певний" прогрес. Тобто десь маємо трієчку за п’ятибальною шкалою: щось у нас вже є, щось робимо – але цього явно замало, якщо ставити перед собою амбітну мету – до кінця наступного року, як обіцяє Уряд, досягти готовності до вступу у ЄС на рівні 75%. Для цього потрібні значно більш рішучі зусилля та результати, ніж маємо нині.

По-друге, констатуємо дуже негармонійну картину стану готовності за секторами: від раннього стану готовності то гарного. Маємо присвятити наступний рік її "вирівнюванню": для тих сфер, де ми на ранній стадії готовності чи між раннім та певним рівнем підготовки – ще один "певний" (чи ще гірше – обмежений) прогрес у 2026 році буде незадовільним результатом. У ЄС не приймають, доки країна не буде повністю готова за усіма сферами – тут готовність 95% чи 99% гарантовано не дасть нам позитивного результату.

По-третє, тривожний дзвіночок, що лунає не вперше – лише за розділами 31 і 33 надані Єврокомісією минулого року рекомендації визнані такими, що були виконані, за розділом 26 – значною мірою виконані.

За розділом 7 "Право інтелектуальної власності" – рекомендації ЄК взагалі не були виконані, за рештою розділів – виконані частково і переважно залишаються актуальними.

Відверто не розумію такого ставлення – насамперед, це неповага до партнерів, які доброзичливо підказують нам – що треба зробити, щоб швидше опинитись у ЄС. Невже хтось сподівається, що в нас вийде "проїхати" чи "пропетляти", чи у ЄС про ці рекомендації забудуть?

Як свідчить досвід тих, хто приєднувався до ЄС до нас, – з кожним роком оцінки ставатимуть все жорсткішими та вимогливішими, період ранніх компліментарних Звітів добігає до кінця.

Тож маємо зробити відповідні висновки і суттєво посилити як роботу на євроінтеграційному напрямі, так і відповідальність посадовців за результати у закріплених за ними сферами.