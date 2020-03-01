Город за один день: Где развлечься и вкусно поесть в Афинах

Греческая столица всегда был популярна у туристов всего мира благодаря, прежде всего, античной архитектуре и красотам природы, а также комфортному климату. А как сегодня чувствуют себя Афины, пережившие, как и вся Греция, сильнейший экономический спад, начавшийся во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов? Что осталось прежним, а что изменилось в туристическом ландшафте города?

Граффити — как новый символ Афин

Стены домов в центральной части исписаны граффити. При этом они город не украшают, а скорее уродуют. Ведь это не работы стрит-художников, а надписи уличных хулиганов.

Кроме того, будьте готовы не только к изуродованным фасадам домов и даже стенам старинных церквей, но и мусору на улицах. Да, с уборкой некоторых кварталов тут тоже проблемы.

Главные достопримечательности Афин

Акрополь

Это самое популярное туристическое место города. Акрополь был главной частью древних Афин: тут жили правители, находились храмы. Ныне — это большой музей под открытым небом, вход в который стоит 20 евро.

Сюда стоит приехать для того, чтобы увидеть величественный Парфенон, старинный театр и полюбоваться открывающимся отсюда красивым видом на современные Афины.

Анафиотика

Этот древний район расположен у подножия Акрополя. О его возникновении ходят легенды. Но при этом туристы редко заглядывают сюда, поэтому можно бродить, наслаждаясь одиночеством, рассматривая небольшие дома с маленькими двориками и уникальной атмосферой. Сюда стоит прийти, если хотите увидеть, как живут обычные жители греческой столицы.

Где развлечься и вкусно поесть в Афинах

Площадь Героев

Площадь находиться в центральной части города. Сто лет назад здесь собирались местные бандиты, державшие в страхе не только этот район, но и весь город. Сейчас сюда приезжают жители из разных городов Греции для того, чтобы насладиться жизнью.

Вокруг площади расположены многочисленные кафе, бары, магазины сувениров и сладостей, которые соревнуются между собой в креативности оформления. Есть детские ярмарки. Это идеальное место для того, чтобы выпить кофе и купить оригинальный сувенир.

Район Плака

Сюда стоит приехать, чтобы прогуляться по старинным улочкам. Но здесь чувствуется и дух современного города: много уличных музыкантов, кафе и ресторанов средиземноморской кухни.

Будьте готовы к особенностям греческого менталитета: ждать официантов, которые сразу подойдут к вашему столику, не стоит. Ведь греки не любят спешить.

Руф топ бар

Идеальное место для того, чтобы выпить коктейль и насладиться видом на ночной город — ведь бар расположен на крыше здания. В Афинах популярно такое месо расположение заведений. А так как высотки здесь не строят из-за землятресений, то с крыш открывается чудесный вид на город.