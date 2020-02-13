Честный бизнес 1 час назад

Продовольственный ритейл в Украине: как и почему лидеры вытесняют мелких игроков

По состоянию на сегодняшний день лидером на рынке продовольственного ритейла является корпорация "АТБ"

Продовольственный ритейл в Украине: как и почему лидеры вытесняют мелких игроков Продовольственный ритейл в Украине: как и почему лидеры вытесняют мелких игроков

Сфера продовольственного ритейла — одна из самых конкурентных бизнесов. Некоторые регионы уже настолько перенасыщены супермаркетами и магазинами у дома, поэтому игрокам приходится исследовать и покорять новые территории, чтобы удерживать свои позиции и наращивать оборот. 

По результатам 2019 года корпорация "АТБ" повторила рекорд 2018 года, увеличив свой товарооборот на 22,4%. Таким образом, общий показатель составил 126,8 млрд гривен (с НДС) против 103,9 млрд гривен годом ранее. В целом, за три последних года товарооборот корпорации демонстрировал стабильно высокие темпы роста: 80,2 млрд гривен (с НДС) в 2017 году, 103,9 млрд гривен (с НДС) в 2018 году и 126,8 грн (с НДС) в 2019 году.

Соответственно, растут объемы уплаты налогов и сборов в разной степени бюджетов и фондов, которые в прошлом году составили рекордные в истории корпорации 12,6 млрд грн.

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"Наращивание товарооборота является результатом как расширения торговой сети компании, которая насчитывает сегодня 1081 магазинов, так и внедрение новых технологий, совершенствование производственных, логистических и маркетинговых процессов", — подчеркнул генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

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За последнее время компания ежегодно вводит в действие более восьмидесяти новых и более четырех десятков модернизированных магазинов. Расширение географии предприятия, увеличение физических объемов товарооборота требует развернутой логистической инфраструктуры, в которую входят 9 мультитемпературных центров класса А, а также четкого планирования, организации и учета движения товарных потоков, внедрение современных складских технологий. Все это в целом дает сети возможность ежедневно обслуживать более 4 млн покупателей.

Киев и центральная часть Украины уже настолько перенасыщены торговыми точками, что приводит к большой конкуренции между игроками, которая провоцирует компании думать в этих регионах не о расширении, а об оптимизации бизнес-процессов, улучшении качества сервиса, запуске логистических центров и переоборудовании уже имеющихся торговых точек в новые форматы. Также, в столице можно заметить, как некоторые супермаркеты размещены напротив друг друга, поэтому им приходится применять различные маркетинговые инструменты для привлечения покупателей. 

Для запуска новых торговых точек в перспективе Львов и Львовская область, а также приграничные районы, так как в некоторых соседних странах определенные категории товаров дороже, чем в Украине, и таким образом, возможно, получится привлечь не только украинцев, но иностранных покупателей. Например, в Германии некоторые продукты питания значительно дешевле, чем в Дании, поэтому есть тенденция, что люди, живущие в Дании, периодически ездят за покупками в Германию. 

В Западной Украине международным и национальным сетям можно развиваться, вытесняя мелких игроков на рынке, как это делает корпорация "АТБ", когда в 2016 году выкупила западноукраинскую сеть "Барвинок". 

Что касается новых форматов, то, например, один из лидеров продуктового ритейлера с прошлого года активно открывает супермаркеты нового формата с уникальным тематическим дизайном. А корпорация "АТБ" с 2018 года внедряет экспериментальную концепцию магазинов — "магазины у дома" под названием "АТБ-Express". Экспериментальная концепция магазинов разработана для жителей городских спальных районов. Другим направлением инновационной деятельности корпорации "АТБ" является реализация проектов направления "food".  В экспериментальных магазинах торговой сети "АТБ" организованы такие площадки, как "Собственная выпечка", "Собственная кофейня", "Мягкое мороженое", "Мини фреш-бар", "Пиво и напитки на разлив", "Свежее мясо" и другие. Значительно расширен ассортимент зелени и салатов в отделе "Овощи и фрукты".

С крупными национальными сетями сложно конкурировать, так как многие из них уже много лет находятся на лидирующих позициях и развивались в потенциальных регионах. Не повезло ритейлерам, которые занимали долю рынка в Восточной Украине. Например, супермаркет "Брусничка", которая принадлежала СКМ Ахметова, в прошлом году закрылась. Основное количество супермаркетов располагалось на Донбассе, а после оккупации некоторых территорий торговые точки стали недоступны для самого собственника. Поэтому в компании СКМ приняли решение закрыть сеть, так как из-за накопившихся долгов и маленькой доли на рынке их было не релевантно развивать. Такие супермаркеты как "Брусничка" выгодно развивать в регионах, так как большие города, как говорилось выше, уже перенасыщены гигантами продуктового ритейла. 

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Самыми активными из ритейлеров, кто готов бороться за долю на рынке и занимать территории под торговые точки по всей Украине, можно выделить три компании — АТБ, Fozzy Group и Ашан. Возможно, сейчас не самая активная фаза для открытия магазинов в других регионах, но скорей всего данная стратегия имеет место быть. Из маленьких сетей на Западе Украины лидерами является Volwest (сеть Наш край, SPAR), "Львовхолод" (сеть Рукавичка), "Пакко Холдинг" (Пакко, Вопак) и другие. В последние месяцы активность показывает сеть "КОЛО" с форматом магазинов "у дома", которые все чаще можно наблюдать в столице. Как правило магазины у дома все больше становятся приоритетными для компаний-основателей и потребителей. 

СПРАВКА

"АТБ-маркет" — предприятие корпорации "АТБ". Это крупнейшая сеть Украины, которая динамично развивается. Компания была основана в 1993 году, когда магазины фирмы "Агротехбизнес" положили начало становлению сети дискаунтеров. Уже в 2000-х годах сеть впервые в Украине внедряет новую систему самообслуживания в формате "дискаунтер". За четверть века предприятие выросло в крупнейшую розничную сеть национального масштаба. 

Сегодня торговая сеть "АТБ" насчитывает 1081 магазинов в 276 населенных пунктах 24 областей Украины и продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Ассортимент магазинов составляет более 3500 товаров, из которых более 900 — представляют собственные торговые марки "АТБ". Более 3,5 млн человек ежедневно делают покупки в магазинах торговой сети "АТБ". 

Корпорация "АТБ" входит в ТОП-20 крупнейших работодателей Украины. На предприятиях компании работает свыше 64 тысяч человек. Нацеленность на результат, развитие профессиональных качеств, соблюдения корпоративных норм и высокий уровень ответственности каждого сотрудника делают возможным достижение миссии предприятия — обеспечение населения Украины качественными товарами первой необходимости по минимальным ценам.

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