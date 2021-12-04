НКЦБФР разработала документы, защищающие права инвесторов

Министерство юстиции Украины зарегистрировало два новых документа, разработанных и утвержденных НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – Delo.ua).

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет об установлении критериев для признания лица квалифицированным инвестором и Положении о проведении зондирования на рынках капитала.

НКЦБФР разработал оба документа с целью внедрения норм Закона об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов. Они вступают в силу 10 декабря 2021 года, то есть с момента публикации в Официальном Вестнике Украины №94.

"Эти документы раскрывают на нормативном уровне и объясняют механизмы работы новых понятий на рынках капитала, которые заложены в действующем законодательстве. Мы пытались разработать максимально понятные механизмы для участников рынка, которые, так или иначе, будут способствовать росту уровня защиты прав инвесторов на украинском рынке капитала", – отметил Максим Либанов, Член НКЦБФР.

В частности, Комиссия установила четкие критерии для признания личности квалифицированным инвестором, а именно:

– критерии иностранных финансовых учреждений для признания их квалифицированными инвесторами;

– критерии для признания сделок по финансовым инструментам, которые заключались в течение последних четырех кварталов, для признания лица квалифицированным инвестором;

– методику расчета собственных средств для целей признания лица квалифицированным инвестором и тому подобное.

Кроме этого, НКЦБФР разработала предусматривающие нормы по проведению зондирования на рынках капитала:

– порядок получения согласия на передачу инсайдерской информации потенциальному инвестору;

– обязанности лица, в отношении которого проводится зондирование;

– порядок передачи информации о зондировании на рынках капитала и ведении учета документов;

– объем раскрываемой информации и тому подобное.

Напомним, Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, заключенными с соблюдением принципа "поставка ценных бумаг против оплаты".