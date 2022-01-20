Украина утратила доступ к мировым рынкам капитала — НБУ

Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала из-за стрессовых уровней ставок.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин, передает "Интерфакс-Украина".

"Геополитика привела к росту "пени за риск" для Украины и на внешних рынках, и на внутренних. Причем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа – Delo.ua) достигла стрессовых уровней, двусмысленных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", – заявил Лупин.

По его словам, внутренний рынок лучше пережил ответные события, в частности, если сравнивать с мартом 2020 года, когда пиковые показатели процентной ставки на вторичном рынке ОВГЗ были на уровне 20-25%, то 19 января 2022 года пиковые ставки здесь составляли 16-17%.

Он отметил, что рациональному инвестору сейчас выгоднее покупать бумаги на вторичном рынке, однако считает, что это временное явление: после деэскалации доходности на рынках сравняются, и Минфин сможет привлекать гривню на аукционах.

Ранее сообщалось, что в начале декабря вклады украинцев в облигации внутреннего госзайма выросли до исторического максимума — 24 млрд грн во всех валютах.

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины составили 30 млрд 940,9 млн долларов США.

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