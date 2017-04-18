Украина ищет второй Mars Hopper на хакатоне NASA

29–30 апреля в мире и Украине пройдет ежегодный 48-часовой хакатон NASA SpaceApps Challenge. В этом году украинские команды будут работать в 4 городах: Киеве, Днепре, Кропивницком и Одессе, а организаторы ожидают не менее 600 участников.

Украина впервые приняла участие в хакатоне в 2016 году. Тогда проект самолета для передвижения по поверхности Марса Mars Hopper стал лучшим, по мнению зрителей, оставив позади более 100 других разработок со всего мира.

В этот раз участники поработают над проектами, охватывающими тему "Земля". Разработчики смогут использовать API для доступа к различным данным NASA. Участие в мероприятии бесплатное и не имеет каких-либо особых требований. Попробовать свои силы в хакатоне могут все желающие — инженеры, разработчики, дизайнеры, предприниматели, специалисты по робототехнике, аналитики по обработке больших данных, специалисты других профилей и студенты.

Проекты участников будет оценивать жюри, в состав которого входят ученые и деятели космической отрасли Украины. Из трех лучших проектов два поучаствуют в международном конкурсе NASA. Кроме того, результаты хакатона опубликуют в открытом доступе.