Полиция с помощью Google Street View арестовала мафиози, который 20 лет находился в бегах

Благодаря панорамам Google Street View полиция арестовала в пригороде Мадрида члена итальянской мафии Джоаккино Гаммино, который был в розыске 20 лет.

Как отмечает издание La Repubblica, с 1998 года Гаммино отбывал пожизненный срок, но в 2002 году сбежал из тюрьмы во время съемок фильма в исправительном учреждении. Сицилийская полиция выяснила, что Гаммино скрывается в Испании, но не могла определить его точное местонахождение.

Правоохранители выследили беглеца с помощью Google Street View. На снимке, сделанном в июле 2018 года, они заметили двоих мужчин, стоящих возле магазина "Сад Ману" в Галапагаре. Полиция посчитала, что один из них может быть Гаммино.

Позже сотрудники наткнулись на объявление соседнего с магазином ресторана "Кухня Ману" и нашли на фейсбук-странице заведения фотографию Гаммино в форме шеф-повара. Оказалось, что после побега мужчина сменил имя, женился, устроился на работу в испанский ресторан и открыл магазин фруктов и овощей. Гаммино отправят в Италию для отбывания пожизненного заключения за убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления, связанные с сицилийской мафией.

Gioacchino #Gammino ,Italian boss and fugitive for over 20 years ,arrested by #police using #GoogleMaps ,namely #Osint .the kingpin declared that he didn’t call his family in the last 10 years through cell. pic.twitter.com/GGLuB3mGYZ — Vladimir Di Costanzo (@VladimirDiCost) January 6, 2022

Напомним, ранее стало известно, что французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных CNIL оштрафовало компанию Alphabet (GOOGL.O) на рекордные 150 миллионов евро за то, что интернет-пользователям было сложно отказываться от онлайн-трекеров, известных как файлы cookie.