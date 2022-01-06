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Полиция с помощью Google Street View арестовала мафиози, который 20 лет находился в бегах
Благодаря панорамам Google Street View полиция арестовала в пригороде Мадрида члена итальянской мафии Джоаккино Гаммино, который был в розыске 20 лет.
Как отмечает издание La Repubblica, с 1998 года Гаммино отбывал пожизненный срок, но в 2002 году сбежал из тюрьмы во время съемок фильма в исправительном учреждении. Сицилийская полиция выяснила, что Гаммино скрывается в Испании, но не могла определить его точное местонахождение.
Правоохранители выследили беглеца с помощью Google Street View. На снимке, сделанном в июле 2018 года, они заметили двоих мужчин, стоящих возле магазина "Сад Ману" в Галапагаре. Полиция посчитала, что один из них может быть Гаммино.
Позже сотрудники наткнулись на объявление соседнего с магазином ресторана "Кухня Ману" и нашли на фейсбук-странице заведения фотографию Гаммино в форме шеф-повара. Оказалось, что после побега мужчина сменил имя, женился, устроился на работу в испанский ресторан и открыл магазин фруктов и овощей. Гаммино отправят в Италию для отбывания пожизненного заключения за убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления, связанные с сицилийской мафией.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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