Україна приєдналася до глобальної співпраці щодо безпечного розвитку ШІ

Під час другого міжнародного саміту з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту (ШІ) учасники із 27 країн та представники з ЄС погодили міністерську заяву щодо ШІ, до якої доєдналася й Україна.

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Про це повідомляє Мінцифри.

Згідно з повідомленням, саміт AI Seoul Summit відбувся у Південній Кореї, а Україну на ньому представив заступник міністра Георгій Дубинський.

Зазначається, що міністерська заява зосереджена на трьох цілях використання штучного інтелекту:

безпека;

інновації;

інклюзивність.

"Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Тож підписання заяви — це прагнення України до прозорого й захищеного розвитку штучного інтелекту, а також можливість для співпраці з іншими країнами по треку ШІ", - зауважують у Мінцифри.

Там додали, що AI Seoul Summit став продовженням попереднього саміту з безпеки ШІ в Британії, де Україна стала однією з 29 країн-дебютантів Декларації Блетчлі.

Що таке Декларація Блетчлі

Декларація Блетчлі - міжнародна угода, підписана 29 країнами, в тому числі США, Китаєм, Великою Британією, ЄС, Австралією, Францією, Німеччиною, Індією, Сінгапуром та Україною. Вона встановлює нові стандарти для розробки та використання штучного інтелекту.

Основними принципами цієї угоди є людиноцентричний, надійний та відповідальний підхід до ШІ. Декларація підкреслює необхідність глобального консенсусу щодо можливостей і ризиків, які несе ця технологія. Вона також акцентувала на важливості спільних дій, включаючи наукові дослідження.

Детальніше про угоду читайте в матеріалі Delo.ua – "Декларація Блетчлі зі штучного інтелекту – як Україні скористатися глобальними трендами".

Врегулювання ШІ у світі

Останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології.

Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чат-бота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чат-бот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект. Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.

Також міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Очільники відомств семи країн розуміють, що політичні інструменти регулювання штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

Фото: ua.depositphotos.com