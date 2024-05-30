Украина присоединилась к глобальному сотрудничеству по безопасному развитию ИИ

Во время второго международного саммита по безопасному развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) участники из 27 стран и представители из ЕС согласовали министерское заявление по ИИ, к которому присоединилась и Украина.

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Об этом сообщает Минцифры.

Согласно сообщению, саммит AI Seoul Summit состоялся в Южной Корее, а Украину на нем представил замминистра Георгий Дубинский.

Отмечается, что министерское заявление сосредоточено на трех целях использования искусственного интеллекта:

безопасность;

инновации;

инклюзивность.

"Развитие ИИ имеет значительный потенциал для украинской экономики и общества. Поэтому подписание заявления — это стремление Украины к прозрачному и защищенному развитию искусственного интеллекта, а также возможность сотрудничества с другими странами по треку ИИ", - отмечают в Минцифре.

Там добавили, что AI Seoul Summit стал продолжением предыдущего саммита по безопасности ИИ в Британии, где Украина стала одной из 29 стран-дебютантов Декларации Блетчли.

Что такое Декларация Блетчли

Декларация Блетчли – международное соглашение, подписанное 29 странами, в том числе США, Китаем, Великобританией, ЕС, Австралией, Францией, Германией, Индией, Сингапуром и Украиной. Она устанавливает новые стандарты по разработке и использованию искусственного интеллекта.

Основными принципами этого соглашения является человекоцентрический, надежный и ответственный подход к ИИ. Декларация подчеркивает необходимость глобального консенсуса относительно возможностей и рисков, которые несет эта технология. Она также акцентировала внимание на важности совместных действий, включая научные исследования.

Детальнее о соглашении читайте в материале Delo.ua – "Декларация Блетчли по искусственному интеллекту – как Украине воспользоваться глобальными трендами".

Урегулирование ИИ в мире

В последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии.

К примеру, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чат-боту в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнил ряд требований регулятора.

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.

Также министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительству нужно принять законы для регулирования искусственного интеллекта. Руководители ведомств семи стран понимают, что политические инструменты регулирования искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

Фото: ua.depositphotos.com