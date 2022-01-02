Apple приостановила сборку iPhone на заводе в Индии после протеста рабочих

Поставщик Apple приостановил производство iPhone на заводе в Индии из-за массового отравления сотрудников, вызвавшего протесты. Это уже не первый конфликт сборщиков iPhone с рабочими в Индии, на которую Apple делает большую ставку, чтобы уменьшить зависимость от Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Завод тайваньской компании Foxconn, которая производит iPhone в Индии в городе Ченнаи, приостановил работу. Причиной стал протест рабочих, жалующихся на плохие условия проживания, которые им предоставила фирма работодателя.

Ранее стало известно об отравлении более 250 женщин, работающих на заводе. Инцидент вызвал протесты и привлек внимание к условиям жизни рабочих, большинство из которых женщины, проживающие в общежитиях рядом с заводом, отмечает Reuters.

Сотрудники завода пообщались с журналистами и рассказали об условиях труда. Это касается жилья и питания. В ходе беседы с несколькими женщинами удалось выяснить, что они спали на полу в общежитии, в одной комнате могло находится от 6 до 30 человек. Туалеты в общежитии были без слива проточной водой.

"У людей, живущих в общежитиях, всегда были те или иные заболевания — кожные аллергии, боли в груди, пищевые отравления", — сказала 21-летняя работница завода, которая уволилась после акции протеста.

Посмотреть на условия проживания рабочих приехала специальная инспекция, которая признала, что есть проблемы с канализацией, также в помещении нашли крыс.

Представителей Foxconn и его подрядчиков, обслуживающих общежития для рабочих, вызвали на встречу к правительству штата. Власти попросили улучшить условия труда рабочих, в том числе проверять качество питания, воды, а также организовать отдых в общежитии, предоставить сотрудникам телевизоры, библиотеку и другое.

По словам одного из источников, Foxconn признала, что слишком быстро увеличила производство, и будет постепенно проводить модернизацию, прежде чем откроет завод на полную мощность.

Ожидается, что производство, где работает около 17 000 человек, возобновится, но только с 1000 работников.

Apple сделала большую ставку на Индию, начав сборку iPhone в стране в 2017 году. Производство там имеет стратегическое значение в долгосрочной перспективе, поскольку Apple пытается сократить зависимость от поставок из Китая на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином, отмечает Reuters.

Напомним, компания Apple намерена запустить производство чипов беспроводной связи собственными силами. Для этого создается команда из десятков специалистов.