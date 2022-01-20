Бесплатный сервис G Suite от Google закрывают, пользователей переводят на платный Workspace

Компания Google решила закрыть свой бесплатный сервис G Suite, предложив перейти на Workspace, однако за него придется платить. Компания уже разослала пользователям G Suite сообщение с этой информацией.

Оформить подписку на Google Workspace нужно до 1 мая 2022 года, или компания переведет пользователя автоматически на основе используемых функций. Подписка, в зависимости от выбранного плана, стоит от $6 до $18 в месяц.

Если пользователь не укажет данные банковской карты для списания оплаты за пользование Workspace, то Google заблокирует аккаунт. Внести платежные данные нужно до 1 июля, до этой даты компания не будет списывать деньги.

Те, кто не захочет в дальнейшем использовать Google Workspace, смогут экспортировать свои данные из G Suite и выбрать другие аналоги.

Напомним, бесплатный сервис G Suite запустили в 2006 году. В 2020 году Google объединила его с другими приложениями и переименовала в Google Workspace. Тогда пользователям G Suite оставили бесплатный доступ к сервисам.

Ранее сообщалось, что в декабре на украинский рынок вышел израильский оператор сервисов Google TeraSky. Компания является оператором глобальных корпоративных сервисов: Google Cloud, Google Workspace, Business Analysis Tool Looker.

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