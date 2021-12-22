На украинский рынок выходит израильский оператор сервисов Google TeraSky

Израильская компания TeraSky открывает офис в Киеве в начале 2022 года и ищет полсотни специалистов.

Об этом сообщает Аin.ua.

Израильская компания TeraSky является оператором глобальных корпоративных сервисов: Google Cloud, Google Workspace, Business Analysis Tool Looker.

Она помогает IТ-компаниям и стартапам масштабироваться. Среди клиентов операторы Marvel, Coca-Cola и Intel.

TeraSky откроет офис в Киеве в начале 2022 года и планирует нанять более 50 сотрудников.

Компания уже работает с рядом украинских бизнесов. Одним из них является стартап Reface, который разрабатывает мобильное приложение для работы с видео.

TeraSky имеет подразделения в Литве, Эстонии и Латвии. TeraSky является одним из крупнейших партнеров Google Cloud в регионе.

Главные клиенты TeraSky — лидирующие мировые компании, работающие в областях высоких технологий, финансов, обороны, кибернетики, телекоммуникаций и др. У TeraSky более чем 30-летний опыт работы в сфере ІТ.

Напомним, украинский разработчик и производитель систем безопасности Ajax Systems открывает четвертый R&D офис, на этот раз во Львове.