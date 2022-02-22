"Датагруп" и Volia авансируют 50 млн гривен налогов на фоне угроз вокруг Украины

В компании надеются, что инициатива послужит примером для других представителей украинского бизнеса

"Датагруп" и Volia заранее уплатили 50 миллионов гривен налогов. В компании отмечают, что решение было принято на фоне событий и угроз, которые сложились вокруг Украины.

"Сила Украины и нашего народа в единстве. "Датагруп" и Volia как ответственный украинский бизнес не могут оставаться в стороне от событий и угроз вокруг нашей страны. Мы верим в Украину и ее будущее. Верят в Украину наши сотрудники и клиенты. Надеемся, что наша гражданская позиция будет хорошим примером для других представителей бизнеса Украины», – подчеркнул Михаил Шелемба, СЕО «Датагруп»

СПРАВКА

"Датагруп" - всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Компания является ведущим украинским оператором фиксированной связи в корпоративном и оптовом сегментах. Датагруп предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидения, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Для частных пользователей "Датагруп" предоставляет услуги доступа в интернет, телевидение и телефонию.

Volia – ведущий национальный украинский провайдер телекоммуникаций, предоставляющий современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение, скоростной доступ в интернет и услуги одного из крупнейших центров обработки данных в Украине. Компания предлагает более 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные стандарты в области авторского права и смежных прав. Онлайн-кинотеатр Volia TV является одним из самых больших в Украине и насчитывает более 20 тыс. фильмов и сериалов от таких киностудий, как Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox, Start и Film.ua.