«Датагруп» та Volia авансує 50 млн гривень податків на тлі загроз навколо України

В компанії сподіваються, що ініціатива слугуватиме прикладом для інших представників українського бізнесу

"Датагруп" та Volia наперед сплатили 50 мільйонів гривень податків. В компанії зазначають, що рішення ухвалене на тлі подій та загроз, що склалися навколо України.

«Сила України та нашого народу в єдності. «Датагруп» та Volia як відповідальний український бізнес не може залишатися осторонь подій і загроз навколо нашої країни. Ми віримо в Україну та в її майбутнє. Вірять в Україну також наші співробітники та клієнти. Сподіваємося, що наша громадянська позиція слугуватиме гарним прикладом для інших представників бізнесу України», – наголосив Михайло Шелемба, СЕО «Датагруп»

ДОВІДКА

«Датагруп» – всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому. Компанія є провідним українським оператором фіксованого зв’язку в корпоративному та оптовому сегментах. «Датагруп» надає широкий спектр послуг для бізнесу, включаючи побудову корпоративних мереж, інтернет-послуги та телебачення, доступ до банківських послуг, кібербезпеку й захист від DDoS-атак, послуги телефонії та аутсорсинг контакт-центрів, хмарні послуги та послуги дата-центру. Для приватних користувачів «Датагруп» надає послуги доступу в інтернет, телебачення і телефонії.

Volia – провідний національний український провайдер телекомунікацій, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD та інтерактивне телебачення, швидкісний доступ до інтернету та послуги одного з найбільших центрів обробки даних в Україні. Компанія пропонує понад 200 телеканалів від українських та найкращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри та бібліотеки контенту від найкращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних стандартів у галузі авторського права та суміжних прав. Онлайн-кінотеатр Volia TV є одним із найбільших в Україні та налічує понад 20 тис. фільмів і серіалів від таких кіностудій, як Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox, Start і Film.ua.