Google подала в суд на хакеров из России из-за распространения ПО Glupteba

Компания Google заблокировала работу огромной сети из примерно миллиона компьютеров, которые заражены вредоносным программным обеспечением Glupteba, и подала в Окружной суд Нью-Йорка на российских хакеров Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, обвинив их в создании ботнета.

Как компания Google сообщила в своем блоге, операторы Glupteba при помощи вредоносного ПО занимались кражей личных данных, добычей криптовалюты и перенаправлением интернет-трафика через зараженные компьютеры.

Сеть постоянно увеличивалась — иногда даже на тысячу новых устройств в день. Программное обеспечение обычно распространялось через сайты, предлагающие бесплатные программы.

Для распространения вредоносного ПО хакеры использовали сервисы Google. В результате компания удалила около 63 миллионов документов, более 1000 учетных записей и более 900 проектов Google Cloud, которые использовались для распространения Glupteba.

Google предупреждает, что пока что ей удалось лишь временно остановить работу ботнета, так как ПО Glupteba использует технологию блокчейн в качестве средства защиты от полного отключения.

Ботнет — это находящаяся под контролем одной команды сеть компьютеров или подключенных к интернету устройств, которые заражены вредоносным ПО. Glupteba отличается от обычных ботнетов технической сложностью, так как для защиты от сбоев использует технологию блокчейн.

Google проследила путь Glupteba как минимум до двух человек из России. Компания подала на них в суд в надежде, что это поможет в будущем сдержать активность операторов ботнета. В иске Google требует возместить ущерб, причиненный работой Glupteba, а также ввести ограничения на деятельность подозреваемых. Сумма иска не называется.

Технологические гиганты все чаще самостоятельно охотятся за хакерами, хотя ранее эта роль отводилась правоохранительным органам.

Напомним, в ноябре 2021 года хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) и разослали около 100 тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке. В них получателей информируют, что злоумышленник — один из экспертов по кибербезопасности.

Хакеры активно действуют и в Украине. Так, киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению группы лиц, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались отмыванием денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов.