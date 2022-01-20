Google запускает бета-версию игр для Android на компьютерах с Windows

Корпорация Google запускает бета-версию приложения, которое переносит игры Android на ПК с Windows. Пока что Google Play Games будет доступен в Гонконге, Южной Корее и на Тайване. Об этом сообщает издание The Verge.

Новое приложение от Google позволит владельцам компьютеров с Windows играть в популярные игры для Android, такие как Mobile Legends, Summoners War, State of Survival и Three Kingdoms Tactics.

Google обещает "стабильные соединение между телефоном, планшетом, Chromebook и ПК с Windows во время игр". То есть пользователь сможете возобновлять игры между несколькими устройствами.

"Игроки могут просматривать, загружать и играть в свои любимые мобильные игры на своих ПК, ощущая преимущества больших экранов. Не будет теряться прогресс или достижения в игре при переключении между устройствами", – добавил менеджер по продуктам Google Play Games Арджун Дайал.

Google только в декабре объявила о своих планах по переносу игр для Android на ПК , но еще неизвестно, какую технологию компания использует.

Примечательно, что объявление Google появилось через месяц после того, как Microsoft начала тестирование приложений Android на ПК с Windows 11.

Также компания Google выпустила первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 12L – Beta 1. На сегодняшний день Android 12L официально поддерживается только смартфонами Google — от Pixel 3A вплоть до Pixel 5A.

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