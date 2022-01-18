Google и Facebook заключили секретную сделку по монополизации рекламного рынка

В США генерального директора Meta (Facebook) Марка Цукерберга и исполнительного директора Google Сундара Пичаи обвиняют в том, что они лично одобрили секретную сделку по монополизации рекламного рынка в интернете. Об этом сообщает издание Politico.

Десять генеральных прокуроров-республиканцев во главе с Кеном Пакстоном из Техаса заявили, что соглашение, которое Google и Facebook заключили еще в 2018 году, незаконное.

Обе компании отрицают все обвинения. Корпорация Google назвала иск необоснованным и считает, что в нем много неточностей.

Штат Техас подал в суд на Google и Facebook еще в декабре 2020 года. Тогда в иске компании обвиняли в монополизации рынка рекламных технологий, инструментов, используемых для покупки, продажи и отображения онлайн-рекламы, которые финансируют многие веб-сайты.

В ноябре 2020 года прокуроры обновили свою жалобу дополнительными подробностями. В начале января 2022 года суда повторно начинает рассматривать дело.

"Несмотря на три попытки генерального прокурора Пакстона переписать свою жалобу, она по-прежнему полна неточностей и не имеет юридической силы", — прокомментировал жалобу представитель Google Питер Шоттенфелс.

В Facebook заявляют, что все соглашения с Google соответствуют нормам законодательства.

"Соглашение о рекламе Meta с Google и аналогичные соглашения, которые мы заключили с другими платформами для ставок, помогли увеличить конкуренцию за размещение рекламы", — подчеркнул представитель Meta Кристофер Сгро.

Издание The Wall Street Journal проанализировало часть недавней неотредактированной версии проекта иска и выяснило, что тайная сделка между Google и Facebook предусматривала:

Facebook платит Google комиссию за транзакцию в размере от 5% до 10% (Google заявила, что эта плата является стандартной);

Google помогает Facebook распознавать мобильных и веб-пользователей;

Facebook делает ставку на показ рекламы 90% пользователей, которых узнает;

у Facebook есть тайм-аут в 300 миллисекунд, чтобы распознать пользователя и сделать ставку, у некоторых других участников тайм-аут короче — 160 миллисекунд;

начиная с четвертого года после заключения сделки Facebook начнет ежегодно выделят 500 миллионов долларов (не уточняется на что).



Взамен, как утверждают прокуроры в финальном иске, Google уделил особое внимание Facebook. Среди прочего это позволило Facebook отправлять ставки непосредственно в широко используемое программное обеспечение Google, известное как рекламный сервер.

Как правило, участники торгов проходят обмен, который отправляет победителя на сервер Google. Обходя посредника, Facebook может столкнуться с меньшей конкуренцией и сэкономить деньги, сказано в иске.

Согласно проекту иска, биржа Google взимает комиссию за транзакцию в размере около 20%.

Google взимает с Facebook от 5% до 10% с каждой транзакции, отдельно от комиссии за обмен, и запрещает Facebook публично обсуждать условия ценообразования, говорится в проекте.

В настоящее время суд продолжает рассматривать новые доказательства, поэтому вина Google и Facebook еще не доказана.

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