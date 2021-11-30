Стоит ли вашему бизнесу бояться кибератак?

Ответить на этот вопрос однозначно непросто, ведь желающих вторгнуться в чужое IT-пространство становится все больше. Для одних это «проба пера» - почему бы не попробовать кого-то «взломать», чтобы понять свои возможности. Для других – способ заработать денег на шантаже. Третьим важно получить доступ к информации, чтобы использовать ее в собственных целях. Но какой бы ни была причина, вашему бизнесу от этого не легче. Ведь в результате кибератаки вы в лучшем случае временно не будете иметь доступа к собственным ресурсам. В худшем – бизнесу наносится существенный ущерб, так как за время приостановки деятельности страдают ваши клиенты, которые не получают свои услуги, и ваша репутация летит в пропасть.

Статистика

30 тысяч успешных атак ежедневно. Такой неутешительной статистикой делится Techjury в своем отчете. Хотя бы один раз сталкивались с кибератаками 64% компаний по всему миру. При этом преступники не целятся исключительно на крупный и хорошо раскрученный бизнес. Жертвами могут стать и совсем небольшие компании, если они попали в зону интересов атакующих. А чтобы атаки были успешными, ежедневно создается порядка 300 тысяч новых вредоносных программ, способных пробраться в ваши системы, блокировать их или же «затаиться» и шпионить за вашей деятельностью. В 63% случаев в 2020 году утечка важных данных из компаний происходила именно из-за действий киберпреступников. А согласно исследованию Cybersecurity Ventures, еще до конца 2021 года количество атак программ-шантажистов возрастет настолько, что они будут происходить каждые 11 секунд.

Тренд на защиту

Позаботиться о защите периметра своего бизнеса от действий киберпреступников – это уже не просто тренд, а насущная необходимость, без которой продолжать работу, надеясь на «авось», уже невозможно. Только спам в рабочую почту ежедневно приносит десятки писем, среди которых обязательно есть те, что хотят спровоцировать вас на определенные действия – перейти по ссылкам, открыть вложенный файл и т.п. А дальше активируется программа, которая начинает взаимодействовать с вашей техникой без вашего на то согласия.

И это только один из примеров. Преступники атакуют всеми возможными способами, среди которых наиболее популярны:

Рассылка спама, вирусов.

Рассылка спама, вирусов. DDoS-атаки, с массированной отправкой огромного количества пакетов информации, тормозящей и блокирующей работу ваших систем.

DDoS-атаки, с массированной отправкой огромного количества пакетов информации, тормозящей и блокирующей работу ваших систем. Взлом сети, электронной почты, облачных сервисов.

Взлом сети, электронной почты, облачных сервисов. Несанкционированный доступ к частной информации.

Несанкционированный доступ к частной информации. Фишинг.

Фишинг. Угрозы программному обеспечению и вашим устройствам.

И поскольку их цель – пробраться в системы и IT-инфраструктуру любым возможным способом, к защите бизнеса нужно подходить так же комплексно и охватно. Только такая стратегия позволит создать надежный щит, который будет отбивать атаки и сможет уберечь бизнес от рисков потери денег, времени, данных, ресурсов и репутации.

Как защитить бизнес?

Пожалуй, одна из главных рекомендаций – использовать разработки профессионалов. Раз кто-то один создает вирус, всегда есть кто-то другой, кто находит для него «противоядие». И для этого нужны знания, опыт и постоянная рука на пульсе событий, чтобы решения для киберзащиты оставались актуальными.

В частности, отлично подойдут наработки компаний, которые являются ведущими разработчиками подобных решений на мировом рынке. Например, сервисы от Fortinet и Barracuda. Это американские компании, но у них есть официальные партнеры в Украине. Один из них – "Киевстар", который для удобства своих бизнес-клиентов собрал решения для киберзащиты в комплекс, покрывающий наиболее важные и вероятные для атак каналы:

Email Security. Здесь защита корпоративной почты от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Сервис предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту.

Next Generation Firewall – защита от разноуровневых атак, фильтрация корпоративного трафика. Сервис выявляет и блокирует новые сложные угрозы, при этом не уменьшает производительность и пропускную способность сети.

Web Application Firewall (WAF) – помогает защитить веб-приложения от вредоносного трафика из интернета. Анализирует http-трафик между веб-приложением и интернетом, отфильтровывает выявленные угрозы.

Network Access Control (NAC) –корпоративная сеть защищается от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Этот сервис предоставляет сетевые доступы в соответствии с пользовательским профилем и выясняет, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство.

User and Entity Behavioral Analytics (UBA/UEBA) - системы защиты данных для анализа поведения пользователей. Выявляется любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией.

Endpoint Security – защита конечных точек ИТ-инфраструктуры компании (серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов) от известных и неизвестных атак. Сервис выявляет, анализирует и блокирует различные угрозы – взлом устройства, заражение вирусом, спам других устройств и т.д.

AntiDDoS – сервис для усиления комплексной защиты вашей IT-инфраструктуры. Эффективность противодействия DDoS-атакам разных уровней "Киевстар" проверил на собственных системах и сети, поэтому может смело рекомендовать этот сервис своим клиентам.

Как узнать, какие сервисы нужны, а без каких можно обойтись?

Опять-таки, лучше спросить у профессионалов, которые могут оценить вашу IT-инфраструктуру, ее состояние, используемые системы, рабочие инструменты и дать ответ, насколько они защищены: есть ли предустановленная защита в вашем программном обеспечении, насколько актуальные сервисы защиты вы используете и используете ли вообще, что еще нужно, чтобы усилить защиту и не дать вашему бизнесу стать лакомым пирогом в меню киберпреступников. Решения для киберзащиты, которые предлагает своим бизнес-клиентам "Киевстар", можно, например, подключать как комплексом, так и отдельными, наиболее актуальными сервисами. Более того, они могут интегрироваться и взаимодействовать с теми, что уже есть в вашей компании.

На большую часть вопросов по использованию решений для киберзащиты в скором времени специалисты "Киевстар" дадут ответ в рамках вебинара «Кибербезопасность прежде всего: опыт, советы, действенные инструменты».

14 и 16 декабря эксперты компании поделятся собственным опытом работы с угрозами, рассмотрят наиболее частые из них и остановятся на нескольких актуальных проблемах:

Как обезопасить компанию от действий преступников?

Как обезопасить компанию от действий преступников? Возможно ли организовать защиту, если ваша компания работает в гибридном или полностью дистанционном режиме?

Возможно ли организовать защиту, если ваша компания работает в гибридном или полностью дистанционном режиме? К каким системам, ресурсам и рабочим инструментам стоит применять элементы киберзащиты?

Посмотреть полную программу встреч и зарегистрироваться на вебинар можно на сайте Kyivstar Business Hub.

Кроме того, специалисты "Киевстар" могут организовать для вашего бизнеса и индивидуальную консультацию — ее можно заказать на сайте оператора.