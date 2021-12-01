Twitch добавил функцию отслеживания новых аккаунтов пользователей, попавших в бан

Видеостриминговый сервис Twitch запускает алгоритм, который позволит отслеживать новые аккаунты пользователей, попавших в бан после распространения неприемлемого контента. Об этом сообщает Reuters.

Инструмент назвали "обнаружение подозрительных пользователей". По словам представителей компании, он использует программное обеспечение для машинного обучения и форму искусственного интеллекта, которая анализирует учетные записи и показывает модераторам подозрительные профили.

Инструмент будет помечать их как "вероятных" или "возможных" мошенников. В свою очередь модераторы проверят, попадали ли эти пользователи в бан ранее.

Twitch решил ввести такую функцию в ответ на отзывы пользователей о необходимости более эффективных способов борьбы с уклоняющимися от бана. Видеостриминговый сервис несколько месяцев пытался остановить волну расистских и гомофобных преследований, которая включает в себя так называемые "рейды на почве ненависти".

Twitch блокировал пользователей, которые распространяли неприемлемый контент. Но они могут заново создать новые аккаунты, поэтому сервис решил ввести "обнаружение подозрительных пользователей".

"Это решение этой основной проблемы — целенаправленное преследование. В течение долгого времени мы слышали, разговаривая с создателями и их модераторами, что это постоянная проблема для них", — рассказал директор Twitch по продуктам для общественности Элисон Хаффман.

Хаффман объяснил, что инструмент машинного обучения обнаруживает определенные типы поведения пользователей и характеристики учетных записей, чтобы пометить тех, кто ранее попал в бан.

В Twitch добавили, что инструмент будет включен по умолчанию для всех каналов, но его можно настроить или отключить. Люди также смогут вручную добавлять к инструменту пользователей, за которыми они хотят более внимательно следить.

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