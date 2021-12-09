В мессенджере WhatsApp появится криптовалютный кошелек

Мессенджер WhatsApp добавит новую функцию, которая позволит проводить криптовалютные транзакции.

Как сообщает The Verge, воспользоваться переводами могут ограниченное количество жителей США.

В издании отмечают, что это стало возможным благодаря интеграции криптовалютного кошелька Novi.

Отправить токен можно будет прямо во время переписки, для этого необходимо нажать на плюс и выбрать платеж в меню.

При этом Novi не будет взиматься комиссия за переводы, а также не будет лимитов на частоту криптовалютных переводов. Платежи будут производиться мгновенно.

Ранее сообщалось, что южнокорейская корпорация Samsung планирует добавить поддержку криптовалюты TF в свой платежный сервис Samsung Pay, на долю которого приходится 80% южнокорейского рынка платежей.

Напомним, в июне 2019 года неизвестные взломали криптовалютный сервис GateHub и вывели из кошельков пользователей 23,2 млн монет Ripple (XRP) на сумму прядка $9,5 млн.

В общей сложности преступники использовали 12 адресов и взломали около 90 кошельков пользователей.