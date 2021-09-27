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1 час назад

СБУ накрыла сеть сall-центров, обворовывавших иностранцев через "вложения" в криптовалюту

Жертвами преступной схемы мошенников стали тысячи иностранных вкладчиков

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении ее киберспециалистами во Львове разветвленной сети нелегальных call-центров, которые использовались злоумышленниками для присвоения средств иностранцев под предлогом "инвестиций" в фондовые и криптовалютные рынки.

Отмечается, что дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии, а жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

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По данным следствия, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах шесть подпольных сall-центров. Свои "инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков "в тень".

В ходе обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений; мобильные устройства и маршрутизаторы; черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

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Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации схемы.

Мероприятия проводили сотрудники управления СБУ во Львовской области в координации с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, что ранее в сентябре сотрудники спецслужбы пресекли деятельность двух подпольных call-центров в Сумской области, сотрудники которых выспрашивали у людей информацию об их банковских счетах.

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