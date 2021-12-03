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IT и Телеком
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В Украине самый дешевый широкополосный интернет в мире, самый дорогой — в Эфиопии

В Украине самый дешевый широкополосный интернет в мире, самый дорогой — в Эфиопии

Тарифы на интернет в Украине самые низкие во всем мире. В среднем месяц доступа в сеть стоит $6,08 (около 165 гривен). 

Об этом свидетельствуют данные исследования британского сервиса сравнения цен Compare the market, сообщает Mezha.

Больше всего за интернет платят в Эфиопии — в среднем $423,88 или примерно 11 500 гривны.

Исследователи проанализировали стоимость широкополосного подключения к интернету в 110 странах.

В топ-10 стран с самыми высокими ценами на интернет, кроме Эфиопии, попали:

Объединенные Арабские Эмираты, где стоимость месячного доступа в интернет стоит $98,80;

Катар — $89,29;

Зимбабве — $80,27;.

Оман — $76,06;.

Гондурас — $75,80;

Саудовская Аравия — $69,73;

Исландия — $68,48;

США — $66,13;

Гватемала —$64,70;

Боливия —$ 64,35.

В топ-10 самых стран с самыми дешевым интернетом попали:

Украина — $60,8;

Россия — $6,91;

Румыния — $8,68;

Молдова — $10,10;

Индия — $10,29;

Вьетнам — $10,70;

Казахстан — $11,44;

Бельгия — $12,03;

Турция — $12,52;

Беларусь — $12,90.

Фото 2 — В Украине самый дешевый широкополосный интернет в мире, самый дорогой — в Эфиопии
Тарифы на интернет в мире. Фото: Mezha

Кроме того, украинцы стали тщательнее контролировать личные финансы. С июня 2020 по сентябрь 2021 года рост установок приложений для контроля личных финансов составил 82%.

При этом с июня 2020 по сентябрь 2021 года количество загрузок приложений увеличилось на 31%. Общее количество загрузок приложений в Украине выросло на 31%, а расходы по ним — на 42%. 

Фото: Depositphotos