В Украине самый дешевый широкополосный интернет в мире, самый дорогой — в Эфиопии

Тарифы на интернет в Украине самые низкие во всем мире. В среднем месяц доступа в сеть стоит $6,08 (около 165 гривен).

Об этом свидетельствуют данные исследования британского сервиса сравнения цен Compare the market, сообщает Mezha.

Больше всего за интернет платят в Эфиопии — в среднем $423,88 или примерно 11 500 гривны.

Исследователи проанализировали стоимость широкополосного подключения к интернету в 110 странах.

В топ-10 стран с самыми высокими ценами на интернет, кроме Эфиопии, попали:

Объединенные Арабские Эмираты, где стоимость месячного доступа в интернет стоит $98,80; Катар — $89,29; Зимбабве — $80,27;. Оман — $76,06;. Гондурас — $75,80; Саудовская Аравия — $69,73; Исландия — $68,48; США — $66,13; Гватемала —$64,70; Боливия —$ 64,35.

В топ-10 самых стран с самыми дешевым интернетом попали:

Украина — $60,8; Россия — $6,91; Румыния — $8,68; Молдова — $10,10; Индия — $10,29; Вьетнам — $10,70; Казахстан — $11,44; Бельгия — $12,03; Турция — $12,52; Беларусь — $12,90.

Тарифы на интернет в мире. Фото: Mezha

Кроме того, украинцы стали тщательнее контролировать личные финансы. С июня 2020 по сентябрь 2021 года рост установок приложений для контроля личных финансов составил 82%.

При этом с июня 2020 по сентябрь 2021 года количество загрузок приложений увеличилось на 31%. Общее количество загрузок приложений в Украине выросло на 31%, а расходы по ним — на 42%.

Фото: Depositphotos