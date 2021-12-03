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В Украине самый дешевый широкополосный интернет в мире, самый дорогой — в Эфиопии
Тарифы на интернет в Украине самые низкие во всем мире. В среднем месяц доступа в сеть стоит $6,08 (около 165 гривен).
Об этом свидетельствуют данные исследования британского сервиса сравнения цен Compare the market, сообщает Mezha.
Больше всего за интернет платят в Эфиопии — в среднем $423,88 или примерно 11 500 гривны.
Исследователи проанализировали стоимость широкополосного подключения к интернету в 110 странах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В топ-10 стран с самыми высокими ценами на интернет, кроме Эфиопии, попали:
Объединенные Арабские Эмираты, где стоимость месячного доступа в интернет стоит $98,80;
Катар — $89,29;
Зимбабве — $80,27;.
Оман — $76,06;.
Гондурас — $75,80;
Саудовская Аравия — $69,73;
Исландия — $68,48;
США — $66,13;
Гватемала —$64,70;
Боливия —$ 64,35.
В топ-10 самых стран с самыми дешевым интернетом попали:
Украина — $60,8;
Россия — $6,91;
Румыния — $8,68;
Молдова — $10,10;
Индия — $10,29;
Вьетнам — $10,70;
Казахстан — $11,44;
Бельгия — $12,03;
Турция — $12,52;
Беларусь — $12,90.
Кроме того, украинцы стали тщательнее контролировать личные финансы. С июня 2020 по сентябрь 2021 года рост установок приложений для контроля личных финансов составил 82%.
При этом с июня 2020 по сентябрь 2021 года количество загрузок приложений увеличилось на 31%. Общее количество загрузок приложений в Украине выросло на 31%, а расходы по ним — на 42%.
Фото: Depositphotos