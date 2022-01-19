Авиакомпания SkyUp изменила бесплатный сервис на регулярных рейсах

Украинский лоукостер SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах, который касается бесплатной раздачи воды пассажирам во время полета.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Как отметили в авиакомпании, теперь воду нужно покупать в бутылках или попросить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане.

Некоторые пассажиры утверждают, что бортпроводники не выдают воду по запросу бесплатно, предлагая купить воду в бутылках.

До введения изменений на регулярных рейсах SkyUp стюардессы катили тележку с бутилированной водой по салону, разливали ее в стаканы и предоставляли пассажирам. Сейчас такой сервис остался только на чартерных рейсах.

В SkyUp изменение сервиса на регулярных рейсах объяснили тем, что это позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи заказов из платного меню.

Как пишет издание, данное нововведение со стороны SkyUp полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. В них указано, что авиаперевозчик должен предоставить бесплатную питьевую воду только по запросу пассажира.

"Если утверждения пассажиров верны и персонал SkyUp не выдает бесплатно воду по запросу, это является нарушением правил. Однако также возможно, что это непонимание правил со стороны некоторых бортпроводников", — подчеркивает издание.

Как сообщалось ранее, украинская авиакомпания SkyUp планирует в 2022 году увеличить свой флот и географию полетов, запустить новые сервисы для пассажиров, а также расширить свой штат.