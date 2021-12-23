SkyUp планирует в 2022 году расширить флот и открыть новые маршруты

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines планирует в 2022 году увеличить свой флот и географию полетов, запустить новые сервисы для пассажиров, а также расширить свой штат.

Об этом заявил CEO SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Сероухова, в 2021 году SkyUp перевезла рекордные для компании в годовом разрезе более 2,6 млн пассажиров, а в 2022 году ожидаются еще большие показатели.

"В наших планах на следующий год расширить наш флот с 15 до 22 самолетов, продолжить развивать нашу карту полетов и открывать новые направления. Мы уже анонсировали летнюю полетную программу с более чем сотней маршрутов из Киева, Харькова, Львова, Запорожья и Одессы более чем в 30 стран Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии. Это, в частности, рейсы в Испанию, Францию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Казахстан и Италию", — рассказал Сероухов.

Кроме этого, компания планирует увеличивать количество сотрудников. По словам CEO, только в 2021 году количество сотрудников SkyUp выросло с 800 до 1,2 тысячи человек.

"В следующем году мы также продолжим работу над расширением ассортимента удобных и полезных сервисов и продуктов для пассажиров. В частности, запускаем новые форматы коротких путешествий — CityBreaks и Weekend for U", — добавил Сероухов.

На сегодняшний день флот украинского лоукостера насчитывает 15 самолетов.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства.

Ранее вице-премьер-министр Украины Олег Уруский предложил наладить производство самолетов Boeing на заводе "Антонов".