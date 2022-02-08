"Большая стройка" получит 130 новых французских электровозов: договоренности подписали в присутствии Зеленского и Макрона

Сегодня, 8 февраля, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона подписан протокол о сотрудничестве между “Укрзализныцей” и компанией Alstom, благодаря которому Украина в ближайшее время сможет обновить парк грузовых электровозов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

“Украина и Франция финализировали договоренности о закупке 130 электровозов Alstom. Проект является частью пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины, которая, в частности, предусматривает целевое льготное кредитование”, - говорится в сообщении.

Благодаря этому Украина в ближайшее время сможет обновить парк грузовых электровозов, что предусмотрено программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В случае успешной реализации намерений, украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электровозов, из них 50 работающих на переменном токе, и 80 двухсистемных (которые могут работать и на переменном, и на постоянном токе).

"Это не просто договоренность о поставке локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Протокол предусматривает уникальные условия поставки, в частности предоставление финансового займа на 14 лет казначейством Франции и банковским консорциумом в размере 85% от стоимости контракта. Авансовый платеж за поставку электровозов составляет всего 15%.

В Мининфраструктуры напомнили, что переговоры по этому соглашению начались еще в 2018 году, продолжались три года и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения, а также принятием закона «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики по официальной поддержке обновления парка грузовых электровозов акционерного общества «Украинская железная дорога» №1607-ІХ, который Верховная Рада поддержала 1 июля.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что программа Владимира Зеленского предусматривает запуск масштабной программы обновления парка грузовых вагонов.