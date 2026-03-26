Експорт з України: нові виклики та можливості логістики у 2026 році

Січень 2026 року зафіксував помітне пожвавлення у зовнішній торгівлі: загальний товарообіг України зріс на 21% і склав 9,9 млрд доларів порівняно з 8,7 млрд у січні 2025-го. Про це повідомила Державна митна служба . Але за цією позитивною динамікою ховається структурна проблема, яка нікуди не зникла. Читайте на Delo.ua про стан зовнішньої торгівлі України у 2026 році. Також ми шукали відповіді на питання: куди йде український експорт, звідки надходить імпорт і які виклики це створює для економіки в умовах війни.

Імпорт вдвічі перевищує експорт

Україна завершила 2025 рік зі значним перекосом у зовнішній торгівлі: імпорт товарів становив 84,8 млрд доларів, тоді як експорт – лише 40,3 млрд. Подібна динаміка збереглася й у січні 2026-го: імпорт — 6,7 млрд доларів проти 3,2 млрд експорту. Тобто співвідношення приблизно два до одного зберігається стабільно.

Для країни, яка веде війну з російським агресором і значною мірою залежить від зовнішнього фінансування, це створює кілька серйозних ризиків.

По-перше, надмірна імпортозалежність робить економіку вразливою до коливань валютних надходжень і затримок зовнішньої допомоги.

По-друге, менший обсяг експорту означає слабкі позиції виробничих секторів, зниження валютної виручки та обмежені можливості для інвестицій і модернізації.

По-третє, у воєнних умовах це створює додаткові ризики для фінансової стабільності, від тиску на курс до зростання потреб у бюджетному фінансуванні.

Усе це вимагає скоординованих рішень влади та бізнесу, аби втримати економічну стійкість та забезпечити ресурсами армію й суспільство.

Що і звідки імпортує Україна?

Що характерно, 69% усього імпорту формують три категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – 2,7 млрд доларів; паливно-енергетичні товари – 1,1 млрд доларів;

продукція хімічної промисловості – 869 млн доларів.

Найбільше товарів Україна отримує з Китаю, на 1,9 млрд доларів, далі Туреччина на 703 млн і Польща – 623 млн. При цьому оподаткований імпорт склав 4,4 млрд доларів, тобто 66% від загального обсягу ввезених товарів.

Що і куди експортує Україна?

Структура експорту виглядає наступним чином:

продовольчі товари – 2 млрд доларів;

метали та вироби з них – 286 млн доларів;

машини, устаткування та транспорт – 253 млн доларів.

Головним покупцем української продукції залишається Польща: 358 млн доларів, далі Туреччина на 276 млн і Італія на 232 млн.

Продовольство впевнено утримує лідерство в експорті. Зокрема, Україна прогнозує експорт 65 тисяч тонн пшеничного борошна у сезоні 2025/26. Основними ринками збуту залишається Молдова, Палестина та Чехія, хоча обсяги до цих країн дещо знизилися. Натомість Ізраїль та Іспанія нарощують закупівлі.

Логістика як ключовий чинник експортного потенціалу

Одним із головних стримуючих факторів для нарощування експорту залишається логістика. Воєнні умови суттєво ускладнили традиційні маршрути:

залізнична логістика перевантажена,

морські коридори функціонують з обмеженнями,

а вартість автомобільного перевезення зросла через подорожчання пального та дефіцит водіїв.

Попри відновлення зернового коридору та розширення автомобільного сполучення з ЄС, логістика залишається вузьким місцем для більшості експортерів, особливо у секторах металургії та машинобудування, де маршрути доставки є довшими та дорожчими.

Підприємства, що активно розвивають власну логістику демонструють вищі темпи зростання експортної виручки. Тож розбудова надійної логістики стає не просто операційним завданням, а стратегічним пріоритетом для підвищення конкурентоспроможності українського експорту.