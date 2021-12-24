Имущество Херсонского морского порта передали в концессию

23 декабря Министерство инфраструктуры Украины, ГП "Администрация морских портов Украины", ООО "Рисоил-Херсон" и ООО "Херсонский порт" подписали акты о передаче имущества госпредприятия Херсонский морской порт сроком на 30 лет.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Херсонский порт будет модернизирован, что значительно повысит его эффективность.

Речь идет, по крайней мере, о 216 млн грн инвестиций в порт в ближайшие 3,5 года и не менее 18 млн грн в инфраструктуру Херсона. В частности, в планах софинансирование капремонта дорог на пути в порт и новой площадки для грузовиков вне города.

"Капитальные инвестиции помогут реализовать потенциал для развития перевозок по внутренним водным путям, ведь порт находится в дельте Днепра. Одно из условий концессионного договора – увеличение до 80% доли грузов, направляющихся в порт внутренним водным и железнодорожным транспортом", – рассказал Кубраков.

По информации Мининфраструктуры, общая сумма инвестиций составляет 320 млн грн. Компания-концессионер планирует провести модернизацию и реконструкцию оборудования, механизацию складов, установку дополнительных силосов. Для этого уже утвержден план-график осуществления инвестиций и разработаны технические проекты.

Согласно условиям концессионного договора концессионер обязуется:

– ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода;

– в течение первых 3,5 лет с даты окончания переходного периода инвестировать в объект не менее 216 млн грн, а в течение первых 10 лет – еще дополнительно не менее 62 млн грн;

– обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн;

– обеспечить непрерывную деятельность порта;

– перевести всех работников Херсонского морского порта и часть работников Администрации морских портов Украины, не допуская их увольнения в течение 10 лет;

– не допускать снижения заработной платы работников в течение первых 3 лет с момента принятия их концессионером на работу, повышая уровень выплат в соответствии с законодательством;

– выполнять мероприятия по охране окружающей среды.

"Качественная подготовка позволяет запустить все рабочие процессы в максимально короткое время. Нами будет применяться современный подход, новое оборудование и технологии — это означает не только увеличение объемов перевалки, но и более высокие зарплаты для наших сотрудников, улучшение условий и безопасности труда, соблюдение высоких экологических стандартов", – отметил совладелец Risoil и ООО "Херсонский порт" Александр Минов.

Учредителями ООО "Херсонский порт" опосредованно выступают компании групп Risoil и Georgian Industrial Group. Договор о передаче в концессию имущества порта был подписан 26 июня 2020 года.

Напомним, 1 декабря 2021 года имущество госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Администрация морских портов Украины" было передано в концессию компании QTerminals Olvia, которая входит в группу QTerminals, в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет.

За день до этого передачу в концессию имущества "Ольвии" одобрил Антимонопольный комитет Украины.

Сам договор о концессии был подписан 20 августа 2020 года.