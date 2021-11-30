АМКУ разрешил передать имущество в порту "Ольвия" в концессию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил разрешить передачу имущественного комплекса госпредприятия "Стивидорная компания "Ольвия" в концессию. Об этом пресс-служба АМКУ сообщила 30 ноября.

В концессию передадут все имущество порта, в том числе то, что ранее принадлежало ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

"Предоставлено разрешение ООО "Кютерминалз Ольвия" (Николаев) на получение в концессию активов, принадлежащих "СК "Ольвия" (Николаев) и АМПУ, которые вместе обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту "Ольвия", — говорится в решении АМКУ.

Порт "Ольвия" передали в концессию катарской компании QTerminals еще в августе 2020 года. Порт вошел в число госпредприятий, на которых реализуются пилотные проекты концессии. Теперь же АМКУ передал в концессию все имущество порта.

Катарская компания QTerminals должна инвестировать в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций.

"Ольвия" стала вторым портом в Украине, который передали в концессию. Первым было госпредприятие "Херсонский морской торговый порт". Его передали грузинско-швейцарской компании-консорциуму "Рисоил-Херсон".

Порты передавали в концессию согласно с законом о концессии. Документ предусматривает урегулирование условий передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.