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АМКУ разрешил передать имущество в порту "Ольвия" в концессию
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил разрешить передачу имущественного комплекса госпредприятия "Стивидорная компания "Ольвия" в концессию. Об этом пресс-служба АМКУ сообщила 30 ноября.
В концессию передадут все имущество порта, в том числе то, что ранее принадлежало ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).
Порт "Ольвия" передали в концессию катарской компании QTerminals еще в августе 2020 года. Порт вошел в число госпредприятий, на которых реализуются пилотные проекты концессии. Теперь же АМКУ передал в концессию все имущество порта.
Катарская компания QTerminals должна инвестировать в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн. Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Ольвия" стала вторым портом в Украине, который передали в концессию. Первым было госпредприятие "Херсонский морской торговый порт". Его передали грузинско-швейцарской компании-консорциуму "Рисоил-Херсон".
Порты передавали в концессию согласно с законом о концессии. Документ предусматривает урегулирование условий передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.