Мининфраструктуры приступает к "Большой стройке" трассы Киев — Одесса на Черкасчине

На трассе М-05 Киев — Одесса начинается масштабный капитальный ремонт трех участков общей протяженностью 85 километров в Черкасской области, который будет проводиться в рамках программы президента Владимира Зеленского “Большая стройка”.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Тендер по выбору подрядчика уже объявлен. Компании могут подавать предложения до 8 февраля 2022 года. Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP).

Ремонт будет профинансирован за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в рамках проекта "Украина – дорожные коридоры" / Европейские дороги Украины III, который реализуется совместно с Украиной.

"В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ речь идет об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие по всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже через 2 года", — рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, министерство наконец-то прошло все необходимые процедуры, чтобы начать следующий этап обновления маршрута Киев — Одесса.

Кубраков напомнил, что в прошлом году в рамках "Большой стройки" были завершены работы на 25 км дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях.

Ранее в ОП поделились планами до конца 2024 года сделать по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тысячи километров дорог.